Многие пользователи сообщили, что после установки обновления их часы «зависли на пустом экране». В ответ на эти многочисленные сообщения Google приняла решение приостановить распространение обновления 26 сентября.

В сентябре Google начала распространять новое обновление Wear OS 5 для оригинальных Pixel Watch и недавно выпущенных Pixel Watch 2. Это обновление обещало улучшения и новые функции, которые должны были значительно повысить удобство использования часов. Однако вскоре после его выхода пользователи столкнулись с неприятной проблемой — многие сообщили, что их устройства зависают на экране при попытке загрузки обновления. Эта ошибка возникала как на старых моделях Pixel Watch, так и на новых Pixel Watch 2.

Некоторые пользователи сообщили, что их устройства полностью «замерли», не реагируя на нажатия, и оставались на экране загрузки или пустом экране. 26 сентября Google приняла решение приостановить распространение обновления Wear OS 5, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Несмотря на то, что решение о приостановке было принято ещё в сентябре, Google официально подтвердила этот шаг лишь недавно, опубликовав сообщение на странице поддержки Pixel Watch.

Google активно работает над устранением ошибки, связанной с обновлением Wear OS 5. Компания подтвердила, что команда разработчиков занимается поиском решения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Хотя точной даты возобновления распространения обновления пока не названа, технологический гигант сообщил, что планирует сделать это "позднее в этом году".