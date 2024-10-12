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Роскомнадзор предложил проект приказа о замедлении сайтов по решению Генпрокуратуры без суда
Согласно тексту проекта, ведомство будет наделено полномочиями «по управлению сетью связи общего пользования» через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи, владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком на основании требования генпрокурора или его заместителей.

Роскомнадзор предложил проект приказа, который даст ведомству право замедлять работу сайтов без судебного решения. Это будет происходить на основании указаний Генеральной прокуратуры, что может существенно изменить интернет-среду в России.

Проект приказа Роскомнадзора предусматривает возможность управления сетями связи через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ). Эти средства позволят замедлять работу сайтов и регулировать их доступность без необходимости получения судебного решения. Генеральная прокуратура или её заместители смогут давать соответствующие указания операторам связи, владельцам технологических сетей и точек обмена трафиком, что, по сути, наделяет Роскомнадзор широкими полномочиями для контроля интернет-трафика.

Технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) уже применялись Роскомнадзором для замедления ресурсов. Однако с принятием новых поправок это получит юридическую основу. По словам президента Ассоциации операторов связи «Макател» Алексея Амелькина, обязательные указания операторам связи фактически подразумевают установку СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий) и ТСПУ. Эти системы уже активно используются для блокировки сайтов по реестру, а теперь могут быть применены более масштабно и без публичных отчетов.

Согласно мнению экспертов, предложенные изменения позволят Роскомнадзору замедлять работу сайтов без необходимости публично отчитываться о своих действиях. Это особенно важно, поскольку Генеральная прокуратура не обязана будет раскрывать подробности своих решений о блокировке ресурсов. Таким образом, Роскомнадзор сможет не только замедлять, но и блокировать любые сайты, основываясь на «управлении сетями связи», что вызвало обеспокоенность в экспертных кругах. По мнению Филиппа Кулина, создателя проекта «Эшер II», подобные меры могут привести к бесконтрольному управлению интернетом в России.

Появление проекта приказа совпало с продолжающимися проблемами в работе YouTube в России. С конца июля 2024 года мобильные операторы начали предупреждать своих абонентов об ухудшении качества работы видеосервиса. Компания «Ростелеком» сообщила о резком увеличении числа жалоб на сбои в работе платформы, что объяснялось техническими проблемами с оборудованием Google. Однако Google отрицает, что сбои вызваны их действиями или проблемами с оборудованием, настаивая, что они не обновляют оборудование с 2022 года, после начала военных действий на Украине.

Несмотря на проблемы в работе YouTube, Роскомнадзор и Кремль не заявляли официально, что причиной является блокировка или замедление сервиса. Однако в июле 2024 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «деградации» сервиса. Он отметил, что это шаг вынужденный и направлен не против обычных россиян, а против «антироссийской политики» платформы. Эти слова лишь усилили подозрения о политической подоплёке проблем с доступом к YouTube.


#youtube #роскомнадзор #операторы связи #сорм #тспу #блокировка ресурсов #генеральная прокуратура #замедление сайтов #контроль интернета #управление сетями связи
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