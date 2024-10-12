Роскомнадзор предложил проект приказа, который даст ведомству право замедлять работу сайтов без судебного решения. Это будет происходить на основании указаний Генеральной прокуратуры, что может существенно изменить интернет-среду в России.
Проект приказа Роскомнадзора предусматривает возможность управления сетями связи через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ). Эти средства позволят замедлять работу сайтов и регулировать их доступность без необходимости получения судебного решения. Генеральная прокуратура или её заместители смогут давать соответствующие указания операторам связи, владельцам технологических сетей и точек обмена трафиком, что, по сути, наделяет Роскомнадзор широкими полномочиями для контроля интернет-трафика.
Технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) уже применялись Роскомнадзором для замедления ресурсов. Однако с принятием новых поправок это получит юридическую основу. По словам президента Ассоциации операторов связи «Макател» Алексея Амелькина, обязательные указания операторам связи фактически подразумевают установку СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий) и ТСПУ. Эти системы уже активно используются для блокировки сайтов по реестру, а теперь могут быть применены более масштабно и без публичных отчетов.
Согласно мнению экспертов, предложенные изменения позволят Роскомнадзору замедлять работу сайтов без необходимости публично отчитываться о своих действиях. Это особенно важно, поскольку Генеральная прокуратура не обязана будет раскрывать подробности своих решений о блокировке ресурсов. Таким образом, Роскомнадзор сможет не только замедлять, но и блокировать любые сайты, основываясь на «управлении сетями связи», что вызвало обеспокоенность в экспертных кругах. По мнению Филиппа Кулина, создателя проекта «Эшер II», подобные меры могут привести к бесконтрольному управлению интернетом в России.
Появление проекта приказа совпало с продолжающимися проблемами в работе YouTube в России. С конца июля 2024 года мобильные операторы начали предупреждать своих абонентов об ухудшении качества работы видеосервиса. Компания «Ростелеком» сообщила о резком увеличении числа жалоб на сбои в работе платформы, что объяснялось техническими проблемами с оборудованием Google. Однако Google отрицает, что сбои вызваны их действиями или проблемами с оборудованием, настаивая, что они не обновляют оборудование с 2022 года, после начала военных действий на Украине.
Несмотря на проблемы в работе YouTube, Роскомнадзор и Кремль не заявляли официально, что причиной является блокировка или замедление сервиса. Однако в июле 2024 года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о «деградации» сервиса. Он отметил, что это шаг вынужденный и направлен не против обычных россиян, а против «антироссийской политики» платформы. Эти слова лишь усилили подозрения о политической подоплёке проблем с доступом к YouTube.