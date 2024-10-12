Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Сервис Discord снова заработал у части российских пользователей без VPN
Например, в Москве мессенджер вдруг стал доступен на мобильных устройствах и на ПК без ограничений, но только через домашний (кабельный) интернет. С использованием мобильного интернета Discord недоступен.

В октябре 2024 года российские пользователи снова столкнулись с проблемами доступа к мессенджеру Discord, который неожиданно оказался заблокированным на территории страны. Однако, спустя несколько дней, часть пользователей сообщила о восстановлении работы сервиса, хотя доступ всё еще ограничен.

С 8 октября 2024 года многие пользователи из России начали жаловаться на невозможность подключения к платформе Discord. Проблемы наблюдались как на мобильных устройствах, так и на ПК: пользователи не могли залогиниться, подключиться к серверам, видеть сообщения или каналы. Вскоре выяснилось, что Роскомнадзор официально заблокировал доступ к Discord на территории РФ.

По данным российских СМИ, блокировка была введена с целью "обеспечения безопасности российских пользователей". Официальная причина заключается в нарушении требований законодательства страны со стороны платформы. В соответствии с решением Роскомнадзора, провайдеры связи начали блокировать доступ к ресурсам Discord на территории России, что привело к массовым жалобам со стороны пользователей.

Несмотря на блокировку, часть пользователей в Москве и других регионах России сообщила, что доступ к Discord неожиданно восстановился. Однако это стало возможным только через домашние проводные интернет-соединения. При использовании мобильного интернета доступ к мессенджеру по-прежнему остается закрытым. Примечательно, что в реестре запрещённой информации Роскомнадзора стало меньше жалоб на Discord, и некоторые страницы, внесённые туда 3 октября, были удалены.

Представители Discord осведомлены о проблемах, с которыми столкнулись российские пользователи. Согласно официальному заявлению команды сервиса, они работают над расследованием ситуации и ищут пути решения проблем с доступом. Компания подтвердила, что в курсе недоступности сервиса как в России, так и в Турции, и активно пытается разобраться в причинах сбоя.

Одним из ключевых вопросов остаётся, почему доступ к Discord был восстановлен только частично и только через проводные сети. На момент написания статьи доступ через мобильные сети остается невозможным, что может быть связано с техническими особенностями блокировки, применяемыми операторами связи. Кроме того, Роскомнадзор настаивает на том, что у ведомства нет оснований для полной разблокировки мессенджера.

#россия #роскомнадзор #мобильный интернет #блокировка discord #безопасность пользователей #восстановление доступа #домашние сети #мессенджер discord #проблемы с доступом #частичная разблокировка
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Транспортный самолет-невидимка Aurora будет взлетать и приземляться вертикально
16
Космические силы США сообщили о «серии новых маневров» загадочного мини-космического корабля X-37B
8
Появился список моделей Samsung, которые получат обновление Android 15
10
14 смартфонов Xiaomi получат новую операционную систему HyperOS 2.0 до конца 2024 года
+
Российские учёные создали передовую технологию производства высокотемпературного сверхпроводника
4
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
2
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
+
Qualcomm заявила об уязвимости нулевого дня в некоторых своих чипах
1
ВС России использовали автономных роботов с пулемётами во время штурма Угледара
+
Российский дрон отснял удар ракетой «Искандера» по ЗРК Patriot ВСУ в 100км от ЛБС
+
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
4
Huawei представла свои новые продукты на официальном мероприятии
+
Американская пресса называет «план победы» Зеленского безвыигрышной авантюрой
1
ВС РФ возобновили стремительные наступательные действия по выбиванию ВСУ из Курской области
+
На фоне резкого увеличения объёмов строительства Россия нарастила импорт башенных кранов
2
Российский истребитель Су-35 улучшил возможности обнаружения и защиты
1
Российская компания «Спутникс» запустит 28 спутников на орбиту в ноябре с космодрома Восточный
+
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
1
В Китае заметили модифицированную GeForce RTX 4090 с 48 Гб памяти, выпуск которой поставлен на поток
1
Ученые наблюдают за черной дырой, уничтожающей звезду за звездой
+

Популярные статьи

Современные мультипликационные сериалы для взрослых - краткий обзор (1-я часть)
8
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
62
Сточные воды оказались новым источником экологичного авиационного топлива
1
«Звездные войны» - фильмы, которые нас ждут
6
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 6600 256Mb, или nVidia - сила, ATi слила
138
Как Microsoft лишает вас Xbox series - проблема с SSD и ключами шифрования
7
Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
29
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
13
ТОП 10 miniApp в Telegram, в которые стоит зайти с целью получения дропа
1
Почему во время сложных событий в СССР по телевидению транслировали балет «Лебединое озеро»
1

Сейчас обсуждают

Vito Vago
13:57
Лепят "шилдики" на Леопарды...
Минобороны Дании считают украинский оборонно-промышленный комплекс эффективнее, чем западный
Vito Vago
13:54
Опять Россия виновата... Шутка юмора!
Генеральный директор корпорации Келли Ортберг: Boeing планирует уволить 17 тысяч человек
Николай Гурин
13:51
немного за надёжность: скоро как 2 года как сдали нам новый корпус гимназии. Вместе с корпусом получили 46 системников именно с этим SSD. После года работы умерло 2 штуки.
Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
San Sanich
13:45
Если у меня уже B660 + 12400F плата, конечно я выберу Ryzen.
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7500F – почему мы сегодня не рекомендуем покупать процессоры Intel
Сергей Яковлев
13:45
Какие размеры будут у этого газовоза ? А если партнёры мины поставят на маршруте, ведь он будет огромный, в несколько раз больше Акулы и далеко не везде сможет пройти в подводном режиме. Проще и безоп...
В России намерены построить атомный подводный газовоз для доставки углеводородов в Арктику
Николай Норманн
13:44
Ничего удивительного в том, что субару адаптировали свою механическую систему под электромобиль. Субару умеют и удивлять, и творить чудеса. Мне вот больше интересно, что это будет за кроссовер. Судя п...
Subaru и Toyota снова выпустят совместный электромобиль
Workshop
13:43
Не, всё правильно сделал. Вот я жалею, что у меня 120Гц. Надо хотя бы 144. Логика такая. На всех спокойных играх у меня сейчас включена генерация и ограничение кадров 59fps. Итого 118 кадров, но периф...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Китя
13:35
Речь о том что в игры не играешь в 240 Гц это 240 FPS.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Workshop
13:34
Я пока в апартаментах. На улице было около 90+ в помещении 120+ Вылетало на улице один раз из-за альт-таб'анья. 7900хтх 4к FSR Q
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Stanislav_i
13:31
FPS тоже иногда ограничиваю в настройках игр, меньше нагрузка на видеокарту, меньше тепла и шума от вентиляторов. А монитор на 240 Гц так и работает, там ничего ограничивать не нужно.
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем