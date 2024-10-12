Например, в Москве мессенджер вдруг стал доступен на мобильных устройствах и на ПК без ограничений, но только через домашний (кабельный) интернет. С использованием мобильного интернета Discord недоступен.

В октябре 2024 года российские пользователи снова столкнулись с проблемами доступа к мессенджеру Discord, который неожиданно оказался заблокированным на территории страны. Однако, спустя несколько дней, часть пользователей сообщила о восстановлении работы сервиса, хотя доступ всё еще ограничен.

С 8 октября 2024 года многие пользователи из России начали жаловаться на невозможность подключения к платформе Discord. Проблемы наблюдались как на мобильных устройствах, так и на ПК: пользователи не могли залогиниться, подключиться к серверам, видеть сообщения или каналы. Вскоре выяснилось, что Роскомнадзор официально заблокировал доступ к Discord на территории РФ.

По данным российских СМИ, блокировка была введена с целью "обеспечения безопасности российских пользователей". Официальная причина заключается в нарушении требований законодательства страны со стороны платформы. В соответствии с решением Роскомнадзора, провайдеры связи начали блокировать доступ к ресурсам Discord на территории России, что привело к массовым жалобам со стороны пользователей.

Несмотря на блокировку, часть пользователей в Москве и других регионах России сообщила, что доступ к Discord неожиданно восстановился. Однако это стало возможным только через домашние проводные интернет-соединения. При использовании мобильного интернета доступ к мессенджеру по-прежнему остается закрытым. Примечательно, что в реестре запрещённой информации Роскомнадзора стало меньше жалоб на Discord, и некоторые страницы, внесённые туда 3 октября, были удалены.

Представители Discord осведомлены о проблемах, с которыми столкнулись российские пользователи. Согласно официальному заявлению команды сервиса, они работают над расследованием ситуации и ищут пути решения проблем с доступом. Компания подтвердила, что в курсе недоступности сервиса как в России, так и в Турции, и активно пытается разобраться в причинах сбоя.

Одним из ключевых вопросов остаётся, почему доступ к Discord был восстановлен только частично и только через проводные сети. На момент написания статьи доступ через мобильные сети остается невозможным, что может быть связано с техническими особенностями блокировки, применяемыми операторами связи. Кроме того, Роскомнадзор настаивает на том, что у ведомства нет оснований для полной разблокировки мессенджера.