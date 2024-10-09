Вычислительная стойка запечатлена рядом с блоком распределения охлаждающей жидкости (CDU), который является частью СЖО.

Источник: Microsoft

Корпорация Microsoft продемонстрировала свою новейшую ИИ-систему, разработанную на базе ускорителей NVIDIA GB200, предназначенную для облачной платформы Azure. Фотография вычислительной стойки была опубликована в социальной сети X, где запечатлён блок с системами охлаждения и ключевыми компонентами архитектуры Blackwell.

Основой новой ИИ-системы Microsoft являются восемь узлов с архитектурой Blackwell на базе ускорителей NVIDIA GB200. Точные конфигурации системы на данный момент не раскрываются.

Одним из ключевых элементов новой системы является блок распределения охлаждающей жидкости (CDU), расположенный по правую сторону от вычислительной стойки. Этот блок отличается увеличенной шириной и содержит крупный теплообменник "жидкость-воздух", который выполняет аналогичную функцию автомобильного радиатора.

На фотографии можно рассмотреть такие элементы системы охлаждения, как насосы, подсистемы питания и устройства мониторинга. Они обеспечивают надёжную работу всей системы, предотвращая перегрев и поддерживая стабильную производительность. Охлаждение с использованием теплообменника шириной в две стойки обычно используется для обслуживания нескольких вычислительных стоек. Поэтому, возможно, показанная конфигурация является частью более масштабной системы, где CDU-блок будет обеспечивать охлаждение сразу нескольких стоек с ускорителями GB200.

Ранее между Microsoft и NVIDIA возникли разногласия по поводу использования решений на базе ускорителей GB200. NVIDIA настаивает на том, чтобы клиенты приобретали эти ускорители в составе полноценных серверных стоек. В то же время Microsoft стремится к унификации своих дата-центров и планирует использовать серверные стойки формата OCP, что позволит упростить инфраструктуру и повысить эффективность эксплуатации.

Эти разногласия привели к изменениям в стратегии обеих компаний. NVIDIA отказалась от выпуска двухстоечных суперускорителей GB200 NVL36×2, сосредоточив своё внимание на одностоечных вариантах NVL72 и NVL36. Microsoft, в свою очередь, выбрала более мощные и эффективные системы NVL72, которые планируется начать поставлять в корпорацию уже в декабре.