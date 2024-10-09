"Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции", — заявил министр юстиции Йылмаз Тунч.

Министерство юстиции Турции заявило о решении заблокировать доступ к популярной платформе Discord на территории страны. Как сообщает государственный телеканал TRT Haber, это решение озвучил министр юстиции Йылмаз Тунч.

Решение Турции заблокировать Discord является частью глобальной тенденции на ограничение доступа к цифровым платформам, которые могут использоваться для распространения запрещенного контента. Недавно похожее решение приняла и Россия, ограничив доступ к мессенджеру. Роскомнадзор заявил, что такие меры необходимы для предотвращения использования платформы в экстремистских целях.

Несмотря на многочисленные требования удалить запрещенные материалы, платформа оставила часть контента доступной, что и стало основанием для блокировки в России. В 2023 году российский суд наложил на компанию штраф в размере шести миллионов рублей за несоблюдение норм по удалению противоправной информации, однако Discord проигнорировал это решение.

Discord был создан в 2015 году и изначально задумывался как платформа для геймеров, предоставляющая возможность общения через голосовые и видеозвонки, а также текстовые сообщения. С течением времени аудитория Discord значительно расширилась, и платформа стала популярной среди широкого круга пользователей, не ограничиваясь только геймерами. По данным самой компании, ежемесячная аудитория платформы составляет около 150 миллионов активных пользователей по всему миру.

В России платформа также набрала популярность, и в марте 2024 года она была включена в реестр Роскомнадзора, куда попадают социальные сети с аудиторией более полумиллиона россиян в сутки.

Турция, как и Россия, мотивирует свои действия необходимостью борьбы с экстремизмом и предотвращением распространения незаконного контента. Однако эти меры также воспринимаются как способ контроля над цифровым пространством и подавления независимых голосов.

Для тех, кто активно использует Discord, блокировка в Турции может стать серьезной проблемой. Однако существует множество альтернативных платформ, которые предлагают схожие функции. Например, такие приложения, как Telegram, Zoom и Microsoft Teams, также предоставляют возможности для голосового и текстового общения, а некоторые из них даже обладают дополнительными функциями для видеоконференций и организации рабочих процессов.