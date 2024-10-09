Основой системы стали видеокарта RTX 4080 и процессор с кастомной системой охлаждения. Проект был спонсирован Nvidia.

Моддер Czuga создал уникальный игровой ПК в стиле Fortnite, использовав для его сборки более 1000 деталей конструктора Lego. Основой системы стали видеокарта RTX 4080 и процессор с кастомной системой охлаждения. Проект был спонсирован Nvidia.

Для создания корпуса было использовано более 1000 деталей Lego, включая официальные наборы Fortnite для дополнительного декора. Все элементы корпуса, кроме ключевых компонентов компьютера, были собраны исключительно из кубиков Lego. В нижней части системы размещён кожух для блока питания, а на верхней — Lego-стенка для крепления материнской платы и компонентов жидкостного охлаждения.

Компьютер собран по классической схеме ATX: блок питания расположен внизу, материнская плата — в центре, а радиатор на 360 мм — сверху. Одним из интересных решений стало крепление радиатора с помощью Lego-деталей, без использования винтов.

Окончательная сборка включала установку декоративных элементов в стиле Fortnite. Корпус оформлен в зелёно-коричневых тонах, напоминающих травяные поля Fortnite, а также дополнен минифигурками персонажей Fortnite, таких как Лама, Дюрр Бургер и Банан Пили.

Несмотря на стильный дизайн, опасения по поводу долговечности некоторых компонентов присутствуют. Например, 16-пиновый разъём питания RTX 4080 может нагреваться, что, учитывая пластик Lego, может привести к деформации и поломке системы.

Помимо поддержки этого проекта, Nvidia анонсировала внедрение DLSS 3 в несколько игр: FragPunk, Simulakros, Silent Hill 2 и Starship Troopers: Extermination.