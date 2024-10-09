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В Санкт-Петербурге на Международном газовом форуме показали Lada Vesta работающую на бензине и газе
Отмечается что потребляющий как бензин, так и сжатый природный газ автомобиль оснащен специальными адсорберами, которые позволяют сохранять объем заправляемого газа, снижая при этом уровень давления, что влияет на повышение безопасности при возможном разрыве баллона.

На недавнем Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге компания ГК АТС представила уникальную версию автомобиля Lada Vesta с экспериментальной системой газобаллонного оборудования. Эта новинка способна значительно улучшить экономические и экологические характеристики автомобиля, потребляя как бензин, так и сжатый природный газ (СПГ). Презентация вызвала большой интерес в автомобильной индустрии и была подробно освещена в издании «Автоброкер Клуб».

Одним из главных нововведений в Lada Vesta с газобаллонной системой стало использование специальных адсорберов, которые позволяют сохранять необходимый объем газа, снижая при этом давление в баллоне. Это решение играет важную роль в повышении безопасности автомобиля, особенно в случае разрыва баллона. Более низкое давление минимизирует риск аварийных ситуаций.

Еще одной важной инновацией стала возможность уменьшить размер баллона для метана, что освобождает больше пространства в автомобиле, не снижая его функциональности.

«АвтоВАЗ» уже активно тестирует битопливный седан Lada Vesta, который может работать как на бензине, так и на природном газе. Такая технология делает автомобиль более экологичным и экономичным в эксплуатации. Использование СПГ позволяет существенно снизить затраты на топливо.

Автомобиль будет оснащен 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра с мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Основным отличием битопливной версии Lada Vesta от обычной станет метановый баллон, установленный в багажнике, а также специальные шильдики, указывающие на наличие газобаллонного оборудования.

Ранее было известно, что дорестайлинговая версия Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 километров. Затраты на топливо при этом сокращались более чем втрое по сравнению с бензиновыми моделями. Ожидается представление обновленной версии битопливного седана Lada Vesta в 2024 году.

#автоваз #lada vesta #спг #экологичность #метан #экономичность #битопливный автомобиль #газобаллонное оборудование #международный газовый форум
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