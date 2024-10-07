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YouTube сообщил, что техподдержка почти восстановила по ошибке удалённые каналы и аккаунты
Платформе осталось восстановить доступ к нескольким видео и аккаунтам авторов. В YouTube продолжают разбираться с этим инцидентом.

Администрация видеосервиса YouTube сообщила, что большинство удалённых каналов и аккаунтов пользователей, ошибочно заблокированных за нарушение правил о спаме, уже восстановлены. Однако проблема еще не полностью решена — продолжается работа над восстановлением доступа к отдельным видео и аккаунтам.

3 октября 2024 года YouTube столкнулся с серьёзной технической проблемой: множество каналов и аккаунтов было неправильно помечено как спам и удалено. Причиной стала ошибка в системе автоматической модерации, ответственной за соблюдение политики платформы по борьбе со спамом, обманными практиками и мошенничеством.

Под ударом оказались аккаунты со всего мира, включая пользователей из США, Европы, Азии и России. Особое беспокойство вызвала ситуация у подписчиков YouTube Premium, чьи плейлисты и другой сохранённый контент временно стали недоступными из-за блокировки.

Команда поддержки YouTube активно работает над исправлением допущенной ошибки, но процесс восстановления каналов и учетных записей происходит медленно. В компании отмечают, что большая часть контента уже возвращена, но оставшиеся каналы и аккаунты будут восстановлены в ближайшее время.

«Наши команды продолжают работать над восстановлением всех удалённых каналов и доступом к платным подпискам, таким как YouTube TV, YouTube Premium и YouTube Music. Мы искренне сожалеем о случившемся и сразу сообщим, когда проблема будет полностью решена», — заверили в YouTube.

Пользователи, чьи каналы были восстановлены, могут заметить отсутствие части контента, например, плейлистов или отдельных видео. Однако это временное явление, и весь контент будет полностью восстановлен в ближайшие дни.

На фоне проблем с ошибочным удалением каналов пользователи также стали сообщать о массовом внесении в так называемый «теневой бан» аккаунтов, использующих VPN или прокси-сервисы. Хотя официальных заявлений от YouTube на эту тему не поступало, многие эксперты связывают эти действия платформы с попыткой ограничить деятельность мошенников, накручивающих просмотры рекламы через поддельные аккаунты.

Теневой бан — это мера, при которой аккаунт не блокируется напрямую, но его активность становится невидимой для других пользователей. В результате, такие аккаунты теряют возможность взаимодействовать с контентом на платформе, оставлять комментарии или участвовать в обсуждениях. Это может оказаться особенно неприятным для пользователей, использующих VPN для защиты своих данных или обхода региональных ограничений.

Основная причина ошибок в модерации и введения более жёстких мер против VPN заключается в борьбе с мошенничеством. В последние годы скам на YouTube стал более изощрённым: злоумышленники создают поддельные аккаунты и с помощью автоматизированных систем накручивают просмотры рекламы в видеороликах. Эти действия не только искажают статистику, но и нарушают экономику платформы, приводя к потере доходов для честных авторов контента.

Меры по усилению модерации, включая теневые баны и блокировку аккаунтов, направлены на предотвращение таких мошеннических схем. Однако автоматизированные системы YouTube пока не идеальны, что и привело к массовым ошибочным блокировкам.

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YouTube начал восстанавливать удалённые из-за сбоя аккаунты, плейлисты и каналы
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