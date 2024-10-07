На «АвтоВАЗе» заявляли, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал поставлять своим дилерам автомобили Lada Vesta, оснащенные новой системой курсовой устойчивости (ESC). Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях, а именно в паблике Avtograd News на платформе «ВКонтакте».

Третьего октября с территории завода «АвтоВАЗ» был отправлен первый автовоз, загруженный автомобилями Vesta с новой системой курсовой устойчивости. В сообщении подчеркивается, что этот момент стал отправной точкой для начала массовых поставок этих автомобилей дилерам по всей России.

Система курсовой устойчивости (ESC), установленная на Lada Vesta, сочетает в себе несколько технологий, предназначенных для повышения безопасности на дороге. Эти функции включают:

Противозаносная система (ESC), предотвращающая потерю контроля над автомобилем при скольжении.

Противобуксовочная система (TCS), которая помогает избежать пробуксовки колес.

Ассистент при старте на уклоне, обеспечивающий плавный разгон на крутых подъемах.

Антиблокировочная система тормозов (ABS), предотвращающая блокировку колес при экстренном торможении.

Аварийная сигнализация, автоматически включающаяся при резком торможении.

Однако ранее сообщалось, что после начала производства автомобилей Lada Vesta с новыми системами безопасности, некоторые владельцы столкнулись с проблемами в работе программного обеспечения. В частности, в соцсетях появлялась информация о возможных возгораниях автомобилей при отключении аккумулятора. Эти сообщения вызвали обеспокоенность среди потенциальных покупателей и существующих владельцев.

На данный момент официальных заявлений от «АвтоВАЗа» по поводу решения данной проблемы не поступало, однако компания активно работает над улучшением качества своих автомобилей и устранением выявленных неполадок. Вероятно, будут выпущены обновления программного обеспечения или же приняты другие меры для исправления ситуации.

Внедрение системы курсовой устойчивости на автомобили Lada Vesta является важным шагом для «АвтоВАЗа», так как это позволяет компании не только повысить конкурентоспособность своих автомобилей, но и повысить уровень безопасности, соответствуя современным мировым стандартам. В условиях растущих требований к безопасности на дорогах, наличие таких систем как ESC и ABS становится одним из ключевых факторов при выборе автомобиля.