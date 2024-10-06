После 2022 года такие значки стали вытеснять хромированное кольцо со стилизованными крыльями по бокам на линейках «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а теперь в Ульяновске окончательно сделали ставку на лого с антихромом. Смену эмблемы связывают с удешевлением.

Российский автопроизводитель УАЗ внес заметные изменения в дизайн своих автомобилей, заменив привычные хромированные логотипы на упрощенные черные эмблемы. Этот шаг связан с оптимизацией производства и удешевлением продукции, что стало особенно актуально после 2022 года. Обновленные логотипы уже можно увидеть на таких моделях, как «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Теперь Ульяновский автозавод окончательно переходит на новый стиль оформления своих автомобилей.

Согласно данным от motor.ru, новая эмблема УАЗ выполнена в минималистичном черном цвете. До этого на автомобилях использовался логотип в виде хромированного кольца с крыльями, что придавало марке узнаваемый стиль. Однако переход на антихром вызван необходимостью сокращения затрат на производство.

Несмотря на внедрение новых логотипов, российские автодилеры еще располагают автомобилями с прежними хромированными значками. Однако партии с обновленными черными эмблемами уже поступают в продажу и становятся основной на рынке.

Кроме изменений в дизайне, УАЗ продолжает совершенствовать технические характеристики своих автомобилей. Так, с ноября 2024 года ожидается начало продаж внедорожника УАЗ «Хантер» с двигателем, соответствующим экологическим стандартам «Евро-5».

Минимальная стоимость новой версии УАЗ «Хантер» с двигателем «Евро-5» составит 1,53 млн рублей. Для тех, кто заинтересован в более функциональных модификациях, будет доступна экспедиционная версия, оснащенная внедорожным оборудованием, стоимостью 1,84 млн рублей.

Двигатель «Евро-5», установленный на новую версию УАЗ «Хантер», развивает мощность в 112 лошадиных сил и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, произведенной китайской компанией BAIC. Такая коробка передач обеспечит надежность и долгий срок службы даже при тяжелых условиях эксплуатации. Внедорожник также будет оснащен подключаемым полным приводом и понижающей передачей.