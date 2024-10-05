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Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин пообещал показать минивэн в 2025 году
Дмитрий Костромин ранее рассказал, что дизайн кроссовера, выход которого намечен на 2026 год, уже утвержден.

В 2025 году АвтоВАЗ представит новый минивэн, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете». Компания стремится расширить модельный ряд и укрепить позиции на рынке.

Костромин заявил, что разработка минивэна уже в процессе, и в 2025 году планируется представить концепт. Ожидается, что новинка дополнит модель Lada Largus.

"Если все пойдет по плану, мы покажем концепт уже в следующем году," – сказал Костромин.

Компания планирует анонсировать модель за шесть месяцев до выпуска, чтобы потребители могли заранее оценить её возможности.

Китайские автопроизводители активно присутствуют на российском рынке, но их автомобили слишком дороги для большинства покупателей. АвтоВАЗ планирует предложить более доступную альтернативу.

"Китайские модели дороги, и мы можем предложить конкурентоспособный продукт," – отметил Костромин.

АвтоВАЗ рассматривает возможность выпуска пикапов, сегмента, который быстро растет в России.

"Есть возможность, и мы ею воспользуемся," – заявил Костромин.

Пикапы востребованы не только частными лицами, но и бизнесом, особенно в удалённых регионах.

В 2026 году АвтоВАЗ представит новый кроссовер. Дизайн уже утвержден, и Костромин обещает, что это будет настоящая "бомба" на рынке.

"Мы удивим вас тем, как выглядит автомобиль," – добавил Костромин.

#рынок #автомобиль #автоваз #дизайн #lada #минивэн #концепт #2024 год #пикапы #дмитрий костромин
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