По данным журналистки Юлии Кириенко-Мериновой, 72-й бригаде не дали отдых, несмотря на очень большие потери, а отправили на позиции, которые должна была занимать 123-я бригада теробороны ВСУ из Николаевской области.

Сражения за Угледар стали тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины. Одной из наиболее пострадавших в этих боях оказалась 72-я отдельная механизированная бригада, которая, несмотря на значительные потери в личном составе, была вынуждена продолжить участие в боевых действиях без отдыха и переформирования.

По информации украинской журналистки Юлии Кириенко-Мериновой, 72-я бригада не была выведена на отдых или переподготовку. Вместо этого её отправили на позиции, которые должны были занимать подразделения 123-й бригады территориальной обороны Николаевской области. Однако бойцы этой бригады отказались выполнять свои обязанности и покинули позиции, требуя отправки на переподготовку.

В результате 72-я бригада была вынуждена занять данные позиции. Это свидетельствует о том, что у ВСУ наблюдается острая нехватка резервов, что сказывается на эффективности их действий на поле боя.

Отдельной проблемой стал отказ 123-й Николаевской территориальной обороны поддержать 72-ю бригаду. Эта пехотная бригада должна была оказать помощь в удержании позиций в Угледаре, однако бойцы разбежались, оставив своих товарищей на передовой.

Журналистка не раскрывает точную информацию о том, куда были отправлены остатки 72-й бригады, а также не уточняет местоположение подразделений 123-й территориальной обороны. Это может быть связано с широкой зоной боевых действий в Донбассе, где и без того сложно отслеживать передвижение всех подразделений.

Одной из главных причин больших потерь 72-й бригады стало несвоевременное командование на отход из Угледара. По словам источников, командующий генерал Сырский слишком долго тянул с приказом об отступлении, что привело к потерям при выходе через «бутылочное горлышко», оставленное российскими войсками. В результате украинская бригада понесла тяжёлые потери, а в большинстве батальонов практически не осталось пехоты.