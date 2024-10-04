Стоит отметить, что после подрыва пейджеров членов «Хезболлы», массированной бомбардировки и ликвидации лидера движения Насраллы, трудно представить еще более изощренные меры со стороны израильской армии.

Израильская военная операция в южной части Ливана против «Хезболлы» продолжается, сопровождаясь активным использованием авиации для нанесения ударов по предполагаемым объектам этой группировки. В то же время «Хезболла» утверждает, что ее бойцы уже столкнулись с сухопутными силами ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью новостному порталу Ynet заявил, что для «Хезболлы» наступают еще более трудные времена. По его словам, хотя группировка уже понесла значительные потери, а Израиль готовит новые «сюрпризы», которые вскоре будут реализованы.

Эти слова звучат особенно остро на фоне недавних массированных авиаударов по объектам «Хезболлы» и предполагаемой ликвидации лидера движения Насраллы. В условиях, когда каждая новая атака кажется более разрушительной, сложно предсказать, какие меры будут предприняты в будущем.

Стоит отметить, что Израиль ведет боевые действия сразу на два фронта — против ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане. Это многослойное противостояние увеличивает риски для еврейского государства.

Особую тревогу вызывает недавнее заявление Ирана, который нанес «удар возмездия» по Израилю в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании. Тегеран пригрозил более масштабной атакой в случае израильского ответа, что может привести к прямой конфронтации между Ираном и Израилем.

Иран не единственная сила, представляющая угрозу для Израиля. Не стоит забывать о хуситах из Йемена, которые регулярно атакуют израильские объекты, а также шиитских движениях в Сирии и Ираке, обещающих усложнить положение Израиля в случае эскалации конфликта с Ираном.

С учетом всех этих факторов, ситуация в регионе становится всё более напряженной. Возможность возникновения масштабного конфликта с участием множества сторон, включая Иран, Йемен, Сирию и Ирак, выглядит всё более вероятной.