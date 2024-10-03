Возвращается нашумевшая функция Windows Recall, которая отслеживает все действия пользователя в системе, постоянно делая скриншоты, которые затем анализируются при помощи ИИ.

Обновление Windows 11 24H2 стало доступно для всех пользователей, предоставляя множество возможностей, включая интеграцию ИИ и расширенную поддержку оборудования.

Главной особенностью нового обновления являются функции искусственного интеллекта (ИИ), которые кардинально изменяют взаимодействие с операционной системой. Именно благодаря ИИ Microsoft представила новую категорию компьютеров — Copilot+ PC. Для того чтобы устройство соответствовало этому стандарту, одного обновления операционной системы недостаточно — необходим компьютер на базе процессора с мощным блоком NPU (Neural Processing Unit). Этот модуль значительно улучшает возможности ИИ, повышая производительность и эффективность работы системы.

Однако даже если ИИ-функции для вас не столь важны, Windows 11 24H2 предлагает множество других нововведений. Например:

Поддержка Wi-Fi 7.

Bluetooth LE.

Rust в ядре Windows.

Поддержка SHA-3.

Защищенный режим печати Windows.

Режим экономии энергии.

Улучшенный проводник.

Поддержка новых архивов.

Измененное меню "Пуск".

Среди нововведений также вернулась нашумевшая функция Windows Recall, которая отслеживает все действия пользователя в системе и регулярно делает скриншоты экрана для последующего анализа с помощью ИИ. Ранее эта функция вызвала критику в связи с вопросами безопасности, однако Microsoft уверяет, что все уязвимости были устранены. Теперь Windows Recall может стать полезным инструментом для отслеживания и анализа производительности системы, предоставляя пользователям больше контроля над своей работой.