Если верить данным из открытых источников, то «Шахабов» в различных модификациях на вооружении Ирана – не менее 620 единиц.

Израильское правительство срочно созвало экстренное совещание военного кабинета, инициированное премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Причиной стало масштабное ракетное нападение со стороны Ирана, который нанес серию ударов по израильской территории. Сообщается, что в ходе атак было выпущено несколько сотен ракет различных типов и модификаций.

Среди ракет, применённых Ираном, выделяются несколько десятков модернизированных «Шахаб». Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Согласно открытым источникам, на вооружении Ирана имеется более 620 единиц этих ракет различных модификаций, что делает их важным элементом иранской военной мощи.

Помимо ракет «Шахаб», Иран использовал двухступенчатые баллистические ракеты «Саджил», которые могут достигать целей на расстоянии до 2500 километров. Эти ракеты предназначены для нанесения ударов по стратегическим объектам и являются одной из самых дальнобойных систем, находящихся на вооружении иранской армии.

Хотя информация остаётся неподтверждённой, предполагается, что основными целями иранских ракетных ударов стали израильские военные объекты. Среди них – аэродромы, зоны размещения систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), а также подразделения сухопутных войск, включая бронетанковые силы. Иранские ракеты также были нацелены на израильские силы, находящиеся в так называемом коридоре Нецарим в секторе Газа.

Ливанские СМИ сообщают, что в результате иранских ударов погибли десятки израильских военнослужащих, а также была уничтожена часть бронетехники ЦАХАЛ. Эти данные пока не подтверждены израильскими источниками.