Официальный Тегеран, нанеся массированный удар по Израилю, решил использовать риторику своих же противников. Власти Ирана заявили, что «имела место ограниченная операция в ответ на нарушения Израилем международного права».

Официальный Тегеран, нанеся ракетный удар по Израилю, решил использовать риторику, напоминающую заявления его оппонентов. Представители Ирана утверждают, что их действия были ответом на нарушения Израилем международного права, что стало поводом для масштабной операции.

Иранский представитель в Организации Объединённых Наций заявил, что действия Тегерана являются законным ответом на террористические акты Израиля, направленные против иранских граждан как внутри страны, так и за её пределами. По его словам, удар был нанесён с соблюдением всех международных норм, и Иран не стремится к дальнейшей эскалации, если Израиль не ответит на эти меры.

"Это рациональный и законный ответ на агрессию и нарушение суверенитета Ирана," — подчеркнул дипломат.

Как отмечает иранский посол в ООН, Тегеран готов ограничиться выполненной операцией, если Израиль не станет предпринимать ответные шаги. Однако ситуация остаётся нестабильной. В случае, если Израиль решится на ответные действия, Иран готов нанести новый, ещё более мощный удар, который, по его словам, станет разрушительным для израильской инфраструктуры.

Наблюдатели задаются вопросом, является ли это своеобразной тактикой "персидского троллинга" в адрес Израиля и его союзников, таких как США. Тем не менее, ясным остаётся одно: Иран демонстрирует серьёзный настрой и готовность защищать свои интересы, в том числе силовыми методами.

Эксперты подчёркивают, что ситуация в регионе напряжённая, и от реакции Израиля будет зависеть дальнейшее развитие событий. Если Тель-Авив решит не отвечать на иранский удар, возможно, ситуация останется на текущем уровне. Однако любой ответный шаг может привести к новому витку конфликта, который рискует перерасти в полномасштабное противостояние.

Иранские военные источники утверждают, что недавняя операция была тщательно спланирована и нанесла серьёзный урон израильской военной инфраструктуре. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки были уничтожены по меньшей мере 20 израильских истребителей пятого поколения F-35 на базах ВВС. Также поступили сообщения о поражении газовой платформы в Средиземном море, находящейся неподалёку от израильского побережья.

Несмотря на эти заявления, израильская сторона пока не подтвердила информацию о разрушениях или потерях.