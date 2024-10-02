Это заявление от Зеленского прозвучало буквально через несколько часов после того, как официальные лица в США объявили следующее: "Мы не запрещаем ВСУ наносить удары вглубь России их собственным оружием".

Зеленский в своём последнем выступлении объявил, что Украина якобы успешно провела испытания собственной баллистической ракеты. Это заявление прозвучало буквально через несколько часов после того, как США официально заявили:

"Мы не запрещаем украинцам наносить удары вглубь России их собственным оружием".

Заявление Киева о разработке баллистической ракеты вызвало множество сомнений. Важно учесть, что о начале разработки этого оружия было объявлено всего несколько недель назад. Но теперь, по словам Зеленского, ракета не только была разработана, но и уже успешно прошла испытания. Возникает вопрос: как Украине удалось за столь короткий срок пройти путь, который у ведущих мировых держав занимает годы? Это действительно выглядит как нечто невероятное.

Если верить словам президента Украины, украинские инженеры оказались способными на почти сверхчеловеческий труд, разработав и протестировав ракету в рекордно короткие сроки. Но можно ли этому верить?

Ещё один важный вопрос — это место и факт проведения испытаний. Если Украина действительно провела запуск баллистической ракеты, то где доказательства? Почему ни одна система предупреждения о ракетных пусках в мире не зафиксировала этого события? Системы раннего обнаружения баллистических ракет работают в автоматическом режиме и реагируют на любые такие пуски. Однако информации о фиксации испытаний украинской ракеты не поступало.

Некоторые предполагают, что данные могли быть зафиксированы, но по каким-то причинам остаются засекреченными. Однако это выглядит маловероятным, так как пуск баллистической ракеты — это событие, которое сложно скрыть.

Есть версия, что Киев на самом деле не разрабатывает собственную ракету, а использует западные образцы вооружения, нанося на них символику Украины. Это может быть попыткой прикрыть своих западных партнёров в случае использования этих ракет для ударов по российской территории. Такое развитие событий позволяет украинской стороне заявлять о наличии собственного арсенала, в то время как реальные поставки оружия продолжаются из стран НАТО.

Украина уже давно получает военную помощь от Запада, включая ракетные системы. Однако, чтобы не провоцировать дополнительные обвинения в адрес своих союзников, Киев может пытаться представить эти поставки как собственные разработки.