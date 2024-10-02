Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Советник президента США по нацбезопасности: мы мониторим, какой ущерб нанёс иранский удар Израилю
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американским гражданам, включая дипломатов, предписано находиться в укрытиях.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление в связи с недавней ракетной атакой Ирана на Израиль. В своем выступлении Салливан подчеркнул, что американским гражданам, включая дипломатов, предписано оставаться в укрытиях из-за высокой степени угрозы.

Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис активно отслеживали ситуацию из Белого дома. Администрация продолжает поддерживать тесные контакты с израильским военно-политическим руководством, чтобы координировать дальнейшие действия и оценивать последствия атаки.

На данный момент, по словам Салливана, США продолжают мониторить последствия ракетного удара. Официальные данные о жертвах пока не поступили, однако информация поступает в режиме реального времени.

Иранские СМИ активно освещают результаты удара, утверждая, что гиперзвуковыми ракетами были уничтожены израильские комплексы ПРО Arrow-2 и Arrow-3, а также несколько самолетов F-16 и F-35 на израильских авиабазах. Одной из основных целей иранской атаки стал аэродром Неватим, расположенный вблизи города Беэр-Шева, по которому, согласно заявлениям Ирана, было выпущено не менее шести ракет.

В ряде стран Ближнего Востока, таких как Ливан, Ирак, Йемен, сектор Газа и сам Иран, начались торжества в честь успешной атаки на военные объекты в Израиле. Эти регионы традиционно поддерживают иранскую политику на Ближнем Востоке, что только усиливает напряженность в регионе.

Несмотря на заявления о военных успехах, иранское командование продолжает ожидать ответных действий со стороны Израиля. В частности, существует вероятность, что израильские военные нанесут ответный удар по иранским целям, что может привести к дальнейшему обострению конфликта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал заявление в социальных сетях, в котором подчеркнул миролюбивую политику своей страны: "Иран не ищет войны, но мы готовы решительно противостоять любой угрозе." Эти слова являются попыткой сбалансировать агрессивные действия с мирными намерениями, демонстрируя приверженность защите национальных интересов.

#сша #израиль #иран #байден #ближний восток #ракетная атака #джейк салливан #неватим #пезешкиан #про arrow-3
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
20
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
31
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
3
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
2
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
В 80-х и 90-х годах компания Nintendo объясняла по телефону, как продвигаться в игре
1
Владелец Intel Core i9-13900K рассказал о снижении производительности с микрокодом Intel 0x12B
12

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
+
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
154
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
25
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
8
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
30
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Игровой ПК vs ноутбук – насколько сборка на GeForce RTX 4060 быстрее и дешевле мобильной в лэптопе
17

Сейчас обсуждают

Такой то
06:49
и свинки есть имя?
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Такой то
06:42
свинка аналитик?
Удачный прилёт "Искандер-М" уничтожил три склада боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш" в Днепре
Бот_Пригожина_03081
06:42
По итогу всей этой движухи, выжившие евреи все уедут на Брайтон бич. Мощно ответят Ирану.
Израиль готовится в скором времени нанести мощный ответ Ирану
ИСКАНДЕР
06:37
Если сильно утрировано, то это то же самое, что пытаться запустить DOOM на логарифмической линейке. Т.е. квантовые компьютеры хороши именно для тех задач, для которых они создавались, до универсальног...
Квантовые компьютеры не справились с запуском Doom, выпущенной в 1993 году
count
06:32
да как же так то! такая "фортеця" была неприступная!
Украинские ресурсы признают переход Угледара под контроль ВС РФ
Сергей Анатолич
06:26
Ну, у Ирана, по их словам, неплохая ПВО. Вот реальный повод в деле испытать её в на Израильских самолётах.
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
Руслан
06:25
Позорище, снова 10 и 12Мп. Значит и в s25 нельзя будет переключаться между модулями при записи 4к60к/с, а только в 4к30 Когда уже других догонит в этом плане. Пиксели, айфоны много лет назад научилис...
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
si-cat
06:25
Не. Он ещё позавчера сказал: "Не больно то и хотелось, нам на самом деле он и даром не нужен - это просто ловушка для москалей была " 🤣🤣🤣
Украинские ресурсы признают переход Угледара под контроль ВС РФ
botph
06:25
Но ведь Федору клоун чимба не трогал.
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
count
06:23
чето ты как то странно веришь, в российские бпла нет, а в польские да? чубатый чтоли?
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем