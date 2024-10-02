По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, американским гражданам, включая дипломатов, предписано находиться в укрытиях.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление в связи с недавней ракетной атакой Ирана на Израиль. В своем выступлении Салливан подчеркнул, что американским гражданам, включая дипломатов, предписано оставаться в укрытиях из-за высокой степени угрозы.

Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис активно отслеживали ситуацию из Белого дома. Администрация продолжает поддерживать тесные контакты с израильским военно-политическим руководством, чтобы координировать дальнейшие действия и оценивать последствия атаки.

На данный момент, по словам Салливана, США продолжают мониторить последствия ракетного удара. Официальные данные о жертвах пока не поступили, однако информация поступает в режиме реального времени.

Иранские СМИ активно освещают результаты удара, утверждая, что гиперзвуковыми ракетами были уничтожены израильские комплексы ПРО Arrow-2 и Arrow-3, а также несколько самолетов F-16 и F-35 на израильских авиабазах. Одной из основных целей иранской атаки стал аэродром Неватим, расположенный вблизи города Беэр-Шева, по которому, согласно заявлениям Ирана, было выпущено не менее шести ракет.

В ряде стран Ближнего Востока, таких как Ливан, Ирак, Йемен, сектор Газа и сам Иран, начались торжества в честь успешной атаки на военные объекты в Израиле. Эти регионы традиционно поддерживают иранскую политику на Ближнем Востоке, что только усиливает напряженность в регионе.

Несмотря на заявления о военных успехах, иранское командование продолжает ожидать ответных действий со стороны Израиля. В частности, существует вероятность, что израильские военные нанесут ответный удар по иранским целям, что может привести к дальнейшему обострению конфликта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал заявление в социальных сетях, в котором подчеркнул миролюбивую политику своей страны: "Иран не ищет войны, но мы готовы решительно противостоять любой угрозе." Эти слова являются попыткой сбалансировать агрессивные действия с мирными намерениями, демонстрируя приверженность защите национальных интересов.