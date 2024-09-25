«Ситибанк» — это российское подразделение американской финансовой группы Citigroup. О решении прекратить его деятельность сообщалось ещё в 2021 году.

Команда «Ситибанка» официально объявила о существенных изменениях, которые вступят в силу 23 ноября 2024 года. В этот день клиенты больше не смогут пользоваться интернет-банком Citibank Online и мобильным приложением Citi Mobile. В пресс-службе банка отметили, что доступ к банковским операциям через данные каналы будет полностью закрыт.

Клиенты, которые привыкли проводить финансовые операции через эти сервисы, должны будут завершить все необходимые транзакции до указанной даты. Это касается любых платежей, переводов, управления счетами и картами.

Банк настоятельно рекомендует всем пользователям завершить финансовые операции через интернет-банк и мобильное приложение до 23 ноября. Это позволит избежать возможных проблем с доступом к средствам и планированию финансов. Если какие-либо операции будут отложены на более поздний срок, клиентам придётся искать другие способы взаимодействия с банком или переводить свои счета в другие финансовые учреждения.

«Ситибанк» является российским подразделением американской финансовой корпорации Citigroup. Впервые о решении прекратить работу в России было объявлено ещё в 2021 году. Это было частью глобальной стратегии Citigroup по сокращению присутствия на международных рынках и фокусировке на ключевых регионах. Уже 20 сентября 2024 года «Ситибанк» прекратил обслуживание дебетовых карт, что стало первым шагом к полному сворачиванию деятельности в России.