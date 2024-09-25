Сейчас её уже убрали из общего доступа, однако информация успела разлететься по сети.

Недавно итальянское подразделение Amazon случайно опубликовало информацию о долгожданной серии смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. Хотя страница была оперативно удалена, детали успели распространиться по интернету, и теперь мы знаем, чего ожидать от этих новинок.

Официальная презентация смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro состоится уже совсем скоро — 26 сентября 2024 года.

В рамках акции, которая продлится до 31 октября 2024 года, первые покупатели смогут получить весьма щедрые бонусы. Среди них:

Бесплатный планшет Redmi Pad Pro (версия 6/128 ГБ), стоимость которого составляет 330 евро.

Мощное зарядное устройство на 120 Вт, цена которого отдельно — 60 евро.

Xiaomi 14T Pro будет представлен в двух вариантах памяти:

256 ГБ за 800 евро,

512 ГБ за 900 евро.

Что касается базовой модели Xiaomi 14T, цена пока официально не опубликована на Amazon, однако ранние отчёты предполагают, что её стоимость составит около 650 евро. Эти цены схожи с предыдущими моделями линейки — серией Xiaomi 13T.

Согласно утечкам, Xiaomi 14T будет работать на базе SoC Dimensity 8300-Ultra, в то время как версия 14T Pro получит более мощный процессор — Dimensity 9300+. Оба смартфона будут оснащены 6,67-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Одной из главных особенностей камер в смартфонах Xiaomi 14T и 14T Pro станет сотрудничество с известной компанией Leica.