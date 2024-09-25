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Финансовый портфель
КамАЗ произвёл уже более 2,5 млн грузовых автомобилей и решил проблему импортозамещения за 2 года
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Правительства России. Глава Правительства поздравил коллектив предприятия с таким достижением.

КамАЗ — это не просто бренд, а символ российской промышленности, который уже более 50 лет выпускает грузовики, автобусы, электробусы и другие виды транспорта. На сегодняшний день предприятие может похвастаться впечатляющим результатом — более 2,5 миллионов произведённых грузовых автомобилей.

Недавно это достижение было отмечено в официальном Telegram-канале Правительства России. Глава правительства выразил искреннюю благодарность многотысячному коллективу КамАЗа за вклад в укрепление промышленного и технологического суверенитета страны. "Прошу вас передать всему коллективу КамАЗа самые искренние поздравления за эффективную и качественную работу. Это задачи, которые перед нами ставит наш Президент", — отметил он.

Сегодня КамАЗ активно выпускает современные грузовые тягачи серии К5, которые завоевали популярность не только в России, но и за её пределами. Как рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин, на дорогах страны эксплуатируется более 700 тысяч грузовиков марки КамАЗ, что подтверждает высокий спрос на продукцию компании.

КамАЗ не останавливается на производстве только грузовых автомобилей. Компания активно развивает направление электротранспорта. В Москве уже насчитывается более 2 тысяч электробусов КамАЗ, что значительно улучшает экологическую обстановку в столице. Электробусы также начинают появляться в регионах: Ростов-на-Дону, Волгоград, Курск и Липецк уже сделали свои первые закупки экологически чистого транспорта.

2022 год стал серьёзным вызовом для российской автомобильной промышленности. Санкции, наложенные на страну, оказали значительное давление на отрасль. Однако КамАЗ в кратчайшие сроки справился с задачей импортозамещения. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, предприятие полностью перестроило производственные цепочки за два года, что позволило продолжить выпуск автомобилей и сохранить высокие стандарты качества.

#импортозамещение #камаз #электротранспорт #производство автомобилей #электробусы #грузовые автомобили #промышленное развитие #российская промышленность #суверенитет россии #тягачи к5
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В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
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