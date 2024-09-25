Строительство первого завода Xiaomi началось в апреле 2022 года, площадь составила 720 000 квадратных метров. Её достроили в июне 2023 года.

Xiaomi активно продолжает расширять свои производственные мощности. Строительство второго автомобильного завода уже в разгаре, и работы ведутся круглосуточно, чтобы быстрее достичь амбициозных целей компании.

Первый завод компании, площадью 720 000 квадратных метров, был заложен в апреле 2022 года. Уже в июне 2023 года объект был полностью готов к работе, что стало важной вехой для Xiaomi в их планах по выходу на автомобильный рынок. Этот завод стал основой для производства первой модели автомобилей компании.

Второй завод, который строится вплотную к первому, занимает площадь в 531 000 квадратных метров. Это на 26% меньше по сравнению с первым заводом, однако проект по-прежнему остается значительным. Участок земли был приобретен за $120 миллионов, и с момента покупки строительство началось незамедлительно. В социальных сетях уже появились сообщения, что работы на объекте ведутся круглосуточно, без остановок на выходные.

Согласно планам, на территории завода будет построено 391 500 квадратных метров надземных помещений и 8 503,33 квадратных метров под землей. Максимальная высота здания составит 15,95 метра. Примечательно, что около 15% территории будет отведено под зелёные зоны, что соответствует современным трендам экологически ответственного строительства. Для удобства сотрудников и посетителей предусмотрена парковка на 1 009 мест.

Этот завод станет ключевым звеном в производстве второго поколения автомобилей Xiaomi, включая кроссовер MX11. Именно здесь планируется запуск более доступной модели с улучшенным запасом хода, что должно привлечь ещё больше покупателей.

Ожидается, что на втором заводе Xiaomi будут применяться инновационные технологии, такие как суперлитье под давлением. Эта технология уже используется на первом заводе и помогает значительно снизить затраты на производство, а также ускорить процесс сборки автомобилей. Внедрение подобных решений позволяет Xiaomi успешно конкурировать с другими автопроизводителями.