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47% взрослых россиян следят за тем, что скачивают их дети в RuStore
В исследовании приняли участие 4000 пользователей Android в возрасте от 14 до 60 лет, которые самостоятельно устанавливают приложения на свой смартфон.

Официальный магазин приложений RuStore недавно провел исследование, результаты которого показывают, что 47% российских родителей активно используют функции родительского контроля, чтобы следить за тем, какие приложения скачивают их дети.

По данным исследования, большинство родителей предпочитают ограничивать доступ своих детей к нежелательному контенту и определенным функциям на смартфонах. Наиболее популярные меры контроля включают:

  • Ограничение доступа к сайтам — 66% родителей настраивают ограничения на доступ к интернет-ресурсам, считая их потенциально опасными.
  • Контроль установки приложений — 63% родителей активно блокируют возможность установки приложений, которые могут быть нежелательными или небезопасными.
  • Мониторинг времени использования устройств — 48% родителей следят за тем, сколько времени ребенок проводит за экраном, стараясь ограничить его чрезмерное использование.
  • Отслеживание местоположения ребенка — 44% родителей используют функции слежения за местоположением, что помогает контролировать перемещения детей и обеспечивает их безопасность.

Исследование также показало, что 25% родителей предпочитают использовать специальные приложения для контроля, устанавливаемые на устройства их детей. Эти приложения предоставляют более широкий функционал, такой как мониторинг активности, уведомления о скачивании новых приложений и многое другое.

Интересно отметить, что 22% родителей выбирают встроенные функции контроля в смартфонах. Это означает, что многие пользователи предпочитают простые и доступные решения, не требующие установки сторонних приложений.

RuStore предлагает родителям еще один инструмент для обеспечения безопасности детей в цифровом пространстве — специальный детский режим, который можно настроить в профиле пользователя. Этот режим предоставляет несколько ключевых возможностей:

  • Фильтрация контента по возрасту — родители могут настроить, какой контент будет отображаться в поисковой выдаче и рекомендациях, в зависимости от возраста ребенка.
  • Контроль покупок — детский режим позволяет управлять покупками в приложениях, что предотвращает случайные или нежелательные траты.
  • Подборки детских приложений — в RuStore есть специальные подборки приложений и игр, которые прошли проверку редакции и считаются безопасными и полезными для детей.

По словам Олега Афанасьева, директора по продукту RuStore, это решение разработано для того, чтобы упростить родителям контроль над тем, что скачивают и используют их дети, предоставляя более гибкие настройки безопасности.

Для того чтобы оценить поведение пользователей и понять их отношение к контролю за цифровым пространством детей, RuStore провел исследование среди 4000 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет. Все участники — это пользователи Android, которые устанавливают приложения самостоятельно.

Интересно, что на фоне этого исследования появились новости о том, что правительство России поддержало законопроект, обязывающий Apple разрешить установку российского магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой iOS. Этот шаг направлен на поддержку отечественных приложений и развитие цифрового суверенитета страны. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года. В рамках этого законопроекта пользователи iPhone смогут скачивать и использовать приложения, созданные российскими разработчиками, а также совершать платежи через RuStore.

#смартфоны #исследование #приложения #rustore #мониторинг #родительский контроль #цифровой суверенитет #безопасность детей #детский режим #фильтрация контента
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