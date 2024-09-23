Zeekr 001 возглавляет рейтинг самых продаваемых электромобилей. Сегодня стало известно, что в этом году в России на учет поставлено 5559 машин Zeekr, что в 76 раз больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Кроме того, россиянам предлагают защитить свои Zeekr от «окирпичивания» за 75 000 рублей.

Этим летом российский рынок гибридных и электрических автомобилей показал заметный рост. Согласно данным «Авито Авто», спрос на гибриды увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а электрические автомобили также набирают популярность. Даже по сравнению с весной 2024 года, рост составил 19%, что говорит о постоянно растущем интересе россиян к автомобилям с гибридным двигателем.

Хотя спрос на электрические автомобили был менее впечатляющим по сравнению с гибридами, он также показал значительный прирост — на 80% за три летних месяца. По сравнению с весной 2024 года, электромобили стали на 11% популярнее.

Это свидетельствует о том, что россияне все больше обращают внимание на экологичные и экономичные альтернативы традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

Вырос не только спрос на гибридные автомобили, но и количество объявлений о продаже таких машин увеличилось в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. Если говорить о динамике по сравнению с весной 2024 года, то количество предложений выросло на 12%.

На российском рынке гибридных автомобилей лидирующие позиции занимает модель Li L9, которая занимает 14% рынка и предлагается по средней цене в 8,4 млн рублей. Вслед за ней идут модели Li L7 с рыночной долей 13% и Voyah Free, которая занимает 9,5% рынка. Эти модели привлекают покупателей своим соотношением цены и качества, а также возможностями экономии топлива и снижения выбросов в атмосферу.

Лидером продаж среди электромобилей стал Zeekr 001, который показал феноменальные результаты: за первые восемь месяцев 2024 года на учет было поставлено 5559 машин этой модели, что в 76 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также стоит отметить, что владельцы Zeekr 001 теперь могут защитить свои автомобили от так называемого «окирпичивания» за 75 000 рублей — услуга, популярная среди владельцев высокотехнологичных транспортных средств.

В тройку лидеров по продажам среди электромобилей, помимо Zeekr 001, вошли также модели Xiaomi SU7 и Zeekr X.