Поиск в Telegram позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов, но, к сожалению, эта функция была использована злоумышленниками для продажи незаконных товаров.

Павел Дуров, основатель Telegram, недавно подтвердил внедрение новых правил, согласно которым мессенджер будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы. Эти изменения направлены на борьбу с преступной деятельностью и защиту добросовестных пользователей.

Telegram стремится обеспечить безопасность своих пользователей по всему миру. Чтобы снизить злоупотребления со стороны преступников, команда мессенджера обновила Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, сделав их более строгими. Теперь правоохранительные органы могут получить доступ к IP-адресам и номерам телефонов нарушителей, если подадут обоснованный юридический запрос.

Павел Дуров отметил, что такие меры должны отпугнуть злоумышленников, которые используют платформу для незаконной деятельности. Мессенджер предназначен для поиска друзей, новостей и общедоступных каналов, а не для продвижения нелегальных товаров.

Многие пользователи Telegram используют поиск для доступа к каналам и ботам, что делает платформу уникальной и удобной для взаимодействия с контентом. Однако эта функция часто привлекает злоумышленников, использующих поиск для продажи незаконных товаров.

По словам Дурова, в последние несколько недель команда модераторов Telegram, при поддержке искусственного интеллекта, активно работала над очисткой поиска от нежелательного контента. Все незаконные материалы, выявленные в процессе, были удалены, а сам поиск стал значительно безопаснее.

Для обеспечения безопасности пользователей Telegram внедрил искусственный интеллект (ИИ), который отслеживает и блокирует подозрительный контент. Это позволяет мгновенно выявлять нарушения и предотвращать распространение незаконной продукции. Поиск в мессенджере теперь стал менее подвержен злоупотреблениям, что делает его более безопасным для миллиардной аудитории платформы.

Если пользователи сталкиваются с неподобающим или незаконным контентом, Telegram предлагает воспользоваться ботом @SearchReport для его мгновенной блокировки.