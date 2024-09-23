Недавно Дуров опубликовал пост о том, что в Telegram была изменена работа поисковой системы. Теперь искусственный интеллект будет блокировать для выдачи контент, предназначенный для продажи незаконных товаров, который затем будет автоматически удаляться.





Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, недавно заявил, что платформа готовится к значительным изменениям в области модерации и безопасности. Эти изменения уже начали внедряться, и их суть касается как работы с контентом, так и новых правил конфиденциальности пользователей.

Одно из главных нововведений касается поиска. Теперь в Telegram встроен искусственный интеллект, который занимается выявлением и блокировкой контента, связанного с продажей незаконных товаров. Ранее такие материалы могли распространяться на платформе, создавая определенные риски для пользователей. Теперь же контент будет не только скрыт от поиска, но и автоматически удаляться.

Серьезные изменения также произошли в области обслуживания и защиты данных. Telegram, который раньше был известен своим жестким подходом к защите личной информации, теперь вынужден подчиняться новым условиям. Если раньше данные пользователей были практически недоступны для органов власти, то теперь при наличии «обоснованного» юридического запроса, соответствующие структуры смогут получить доступ к номеру телефона и IP-адресу пользователей, нарушающих правила использования мессенджера.

Эти изменения ставят под вопрос прежние принципы Дурова, который всегда выступал за свободу слова и защищал право пользователей на анонимность. Теперь же, под давлением французских правоохранительных органов, основатель Telegram оказался вынужден пересмотреть свои позиции. Это решение может означать конец того уникального статуса, которым мессенджер обладал долгие годы — как платформы, свободной от цензуры и полного контроля.

Причиной таких кардинальных изменений стало недавнее задержание Павла Дурова в Париже. 24 августа он был арестован в аэропорту французской столицы по подозрению в причастности к незаконным операциям, осуществлявшимся через Telegram. В настоящее время Дуров находится во Франции под подпиской о невыезде, что, возможно, и вынудило его согласиться на сотрудничество с властями.

Telegram продолжает оставаться одной из самых популярных платформ для обмена сообщениями, однако изменения, касающиеся безопасности и модерации, могут существенно повлиять на его восприятие пользователями. Прежние принципы Дурова, ориентированные на свободу и анонимность, постепенно отходят на второй план, что может изменить саму суть мессенджера.