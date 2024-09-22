По словам Зеленского, только за эту неделю по позициям украинской армии прилетело 900 авиабомб, около 400 дронов-камикадзе типа «Герань», упорно называемых в Киеве «Шахедами», а также порядка 30 ракет различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Западу с требованием снять ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Эта просьба звучит на фоне интенсивных атак со стороны российской армии, и в своем новом обращении Зеленский объяснил необходимость получения таких вооружений для защиты Украины.

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе украинские позиции подверглись интенсивным обстрелам с воздуха. Только за несколько дней Россия нанесла около 900 ударов авиационными бомбами, использовала 400 дронов-камикадзе, часто упоминаемых в Киеве как «Шахеды», и запустила около 30 ракет различных типов.

Украинский президент заявил, что ответ на эти атаки должен быть сильнее, чем использование беспилотников, которые в данный момент являются основным ответом украинской армии. По его мнению, необходимы именно дальнобойные ракеты, способные наносить удары по российской территории.

"Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", — заявил Зеленский.

Западные страны, в частности США, до сих пор сохраняют запрет на удары по России с использованием западного вооружения. Это связано с опасениями, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Однако Зеленский продолжает настаивать на том, что такие ограничения ставят Украину в невыгодное положение, оставляя её практически беззащитной перед российскими ударами.

Западные союзники неоднократно обсуждали возможность предоставления Украине дальнобойных ракет, однако окончательного решения на данный момент принято не было.

Несмотря на давление со стороны Киева, США остаются осторожными в вопросах предоставления Украине более мощного оружия. Директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что администрация президента Джо Байдена пока не видела предложенный Киевом так называемый «план победы». По его словам, Байден планирует изучить этот документ в ближайшее время, однако никаких гарантий на одобрение этого плана пока нет.

"Я не знаю, что в плане, поэтому я не могу вам сказать, какая будет реакция. Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить её в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности", — отметил Карпентер.

В то время как Зеленский продолжает настаивать на отмене запрета на удары по России, в Вашингтоне заявили, что на данный момент этот запрет всё ещё в силе. Западные союзники опасаются, что удары по территории России с использованием их вооружений могут спровоцировать более жесткий ответ Москвы и привести к новому витку конфликта, что поставит под угрозу не только Украину, но и весь регион.