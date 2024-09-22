Напомним, после того как Kia ушла из России, на «Автоторе» остались сотни и тысячи некомплектных автомобилей Kia. Позже для части этих машин удалось достать недостающие комплектующие (в основном это были электронные блоки) — эти авто поступили в продажу, и даже с официальной гарантией. Но, как оказалось сейчас, далеко не все машины Kia удалось собрать.

Автомобильное производство в России столкнулось с серьезными трудностями после ухода западных производителей, и завод "Автотор" не стал исключением. Недавний рассказ Виктора Победова на Drom.ru открывает завесу на проблемы предприятия и судьбу некомплектных кроссоверов Kia, которые остались на заводе без необходимых деталей.

Виктор Победов поделился своим опытом трудоустройства на "Автотор" и описал, что на территории завода можно увидеть брошенные Kia Seltos, которые стоят недособранными. Это автомобили, для которых не хватает определенных комплектующих, и решение этой проблемы пока так и не найдено. Победов отмечает, что производители комплектующих не выходят на контакт, что осложняет завершение сборки этих авто.

«На свой страх и риск иду к простаивающим цехам сварки и окраски. По соседству брошены кроссоверы Kia. Так понимаю — некомплектные... Решить вопрос с недостающими комплектующими пока не получается — производители не идут на контакт», — пишет Виктор.

После того как Kia покинула российский рынок, на "Автоторе" остались сотни, а возможно и тысячи некомплектных автомобилей этой марки. Впоследствии, для части автомобилей удалось получить недостающие комплектующие, преимущественно электронные блоки, и эти машины были реализованы на российском рынке с официальной гарантией.

Однако, как показывает ситуация на сегодняшний день, далеко не все автомобили Kia удалось доукомплектовать. Некоторые кроссоверы продолжают простаивать на заводской территории, под дождем и открытым небом, что вызывает опасения по поводу их дальнейшей пригодности.

Основной причиной задержек в сборке автомобилей на "Автоторе" является отсутствие важных комплектующих, без которых невозможно завершить процесс производства. Победов подчеркивает, что поставщики из-за рубежа не идут на контакт, что создаёт дополнительные сложности для завода.

«Вопрос повисает в воздухе, почти готовые машины продолжают гнить под дождем», — отмечает автор.

Также остаётся вопрос, можно ли найти альтернативные пути поставок недостающих деталей. Возможно, завод попытается воспользоваться окружными схемами или партнёрами из других стран, но пока это остаётся лишь на уровне предположений.

В текущих условиях российские автозаводы вынуждены адаптироваться к новым реалиям и искать пути решения проблемы дефицита запчастей. На фоне санкций и ухода международных компаний, такие предприятия, как "Автотор", сталкиваются с вызовами, связанными с логистикой и новыми партнёрствами.

Если «Автотору» удастся найти поставщиков комплектующих, это может возродить процесс производства и продажи автомобилей Kia в России. В противном случае, завод рискует остаться с тысячами некомплектных автомобилей, которые не смогут поступить в продажу.