Развивая успех, российская армия продолжает движение в западном направлении, подойдя к посёлку Новолюбовка, находящемуся близ административной границы между ЛНР и ДНР.

Российская армия продолжает успешное наступление на восточном фронте. По последним сообщениям, Вооружённые силы России завершили освобождение села Невское, находящегося в Луганской Народной Республике. Это стало значительным успехом, так как ВСУ потерпели поражение, а над селом поднят российский флаг.

После успешного завершения боевых действий в Невском, российские войска не только закрепились на позициях, но и продолжили наступление. Теперь они уверенно продвигаются на запад, приближаясь к посёлку Новолюбовка, который расположен неподалёку от административной границы между ЛНР и ДНР. Этот участок фронта становится ключевым в текущей операции.

Остатки подразделений ВСУ, оказавшихся под огнём российских войск, пытаются отступить за реку Жеребец. Однако отход украинских сил осложнён интенсивной огневой поддержкой со стороны российской артиллерии и авиации. На левом берегу Жеребца были замечены несколько единиц подбитой украинской техники, что свидетельствует о высоком уровне сопротивления со стороны российских войск.

Сообщается также о взятии в плен нескольких украинских солдат. Эти пленные подтверждают, что моральный дух противника ослаблен, а подразделения ВСУ теряют контроль над важными позициями в этом регионе.

По данным военных источников, за последние сутки российские войска освободили территории общей площадью не менее 18 квадратных километров. Эти земли ранее были потеряны в ходе контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, но теперь снова находятся под контролем России.