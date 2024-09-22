Данные снаряды предназначены для нейтрализации таких угроз, как малогабаритные плавсредства или легкие безэкипажные подводные аппараты.

Военно-морские силы Испании расширяют свои возможности обороны, закупив у местного производителя Nammo Palencia новейшие 30-мм снаряды APFSDS-T Swimmer. Эти боеприпасы предназначены для установки на дистанционно управляемые боевые станции Sentinel 30, которые являются основным вооружением патрульных кораблей класса Serviola. Данная покупка значительно усилит боевую мощь флота в противостоянии современным угрозам.

APFSDS-T Swimmer выделяется уникальной способностью «плавать» под водой без замедления или отклонения от траектории. Это возможно благодаря технологии суперкавитации, которая минимизирует сопротивление воды, обеспечивая стабильное движение боеприпаса. Такой подход делает снаряд эффективным для поражения целей, находящихся как над, так и под водой.

Как отмечает издание Infodefensa, основное назначение снарядов — нейтрализация небольших плавсредств, а также легких подводных аппаратов без экипажа. Эти угрозы становятся все более распространёнными, особенно в условиях современных морских операций, и требуют специального вооружения для успешной ликвидации.

Производитель подчеркивает, что снаряд способен сохранить свою траекторию даже при попадании в воду, что позволяет эффективно поражать движущиеся и скрытые подводные цели. Еще одним важным фактором является высокая пробивная способность — снаряд способен пробивать до 100 мм броневой стали на расстоянии одного километра.

Стоит отметить, что новейшие снаряды APFSDS-T Swimmer нашли применение не только в военно-морском флоте, но и в сухопутных войсках Испании. Недавно они были закуплены для оснащения новой колесной бронемашины 8x8, которая оборудована башней Guardian 30 с аналогичным орудием, применяемым на патрульных кораблях. Это решение позволяет объединить вооружение на разных типах техники, что повышает общую эффективность боевых действий на различных фронтах.

Снаряд MK258 Mod 1 APFSDS-T Swimmer является одной из самых передовых разработок среди доступных боеприпасов. Его ключевое преимущество заключается в вольфрамовом сердечнике, который обеспечивает высокую кинетическую энергию удара и максимальную пробивную способность на дальностях свыше 4000 метров.

Производитель заявляет, что начальная скорость снаряда достигает 1430 метров в секунду, что делает его крайне эффективным против бронированных целей. Вес вольфрамового сердечника составляет 230 грамм, что дополнительно повышает его разрушительный потенциал при столкновении с препятствием.