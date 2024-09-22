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Финансовый портфель
В индонезийской прессе усомнились в целесообразности закупки истребителя F-35 у США
Как указывается в издании CNBC, используемое на самолете программное обеспечение позволяет Пентагону постоянно шпионить за истребителями, состоящими на вооружении иностранных операторов.

Индонезия активно проводит масштабную программу перевооружения, финансируемую в основном за счет иностранных кредитов, подобно процессу в Польше. Однако, на фоне этих изменений, США предлагают Джакарте приобрести истребитель F-35. Местные эксперты выражают сомнения относительно целесообразности этой покупки, ставя под сомнение сохранение конфиденциальности.

Как сообщает издание CNBC, программное обеспечение, использующееся на F-35, дает Пентагону возможность постоянно следить за истребителями, находящимися на вооружении иностранных стран. Это вызывает серьезные опасения у индонезийских аналитиков.

Во-первых, стоит отметить, что нет никаких секретов относительно боеготовности F-35. Каждое устройство постоянно подключено к сети производителя, и США в любое время могут получить информацию о техническом состоянии истребителей. Это означает, что Пентагон может контролировать состояние самолетов и их готовность к бою.

Во-вторых, операции, проводимые на F-35, также становятся известны США благодаря программному обеспечению, которое всегда синхронизировано с американскими облачными системами. Это создает риски для государств, которые стремятся к автономности в своей оборонной политике.

Индонезийские эксперты задаются важным вопросом: готова ли страна эксплуатировать F-35, полностью утратив конфиденциальность и находясь под постоянным наблюдением Пентагона? Как утверждает один из авторов в индонезийской прессе, «США будут всё знать о наших истребителях».

Это поднимает вопрос о том, соответствует ли концепция F-35 интересам Индонезии. Исходя из первоначальных целей проекта, он был разработан с прицелом на то, чтобы операторы были под контролем США. Если такая зависимость является нормой для стран НАТО, обладающих общей системой обороны, то для государств, проводящих независимую внешнюю политику, это выглядит неприемлемо.

Покупка F-35 может оказать серьезное влияние на оборонную политику Индонезии. Учитывая риски утраты конфиденциальности, стране стоит внимательно оценить свои возможности и необходимость в истребителях данного класса. Возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты, которые позволят сохранить автономию и независимость в принятии решений.

#пентагон #f-35 #конфиденциальность #индонезия #аналитики #оборонная политика #боеготовность #перевооружение #автномия #иностранные кредиты
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