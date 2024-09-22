За прошедшие сутки вооруженными формированиями ливанской шиитской милиции в ответ на бомбардировки ЦАХАЛ ливанских районов было нанесено по меньшей мере 45 ракетных ударов по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

Власти США обеспокоены растущей напряженностью в регионе Ближнего Востока и прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта между Израилем и ливанской шиитской группировкой «Хизбалла» в ближайшие дни. Ожидается, что столкновения могут перерасти в полномасштабные боевые действия, угрожая стабильности всего региона.

Ситуация на границе между Израилем и Ливаном обострилась после недавнего ракетного удара ЦАХАЛ по зданию в Бейруте, где находился штаб «Хизбаллы». В результате этой атаки погибли 16 командиров и бойцов группировки, включая высокопоставленных лидеров: Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахби. Убийство таких ключевых фигур усилило напряженность и привело к ответным действиям со стороны «Хизбаллы».

В ответ на израильскую атаку вооруженные формирования «Хизбаллы» запустили не менее 45 ракет по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее. По данным телеканала Al Jazeera, сирены воздушной тревоги прозвучали в 15 поселениях Израиля, а в трех из них вспыхнули пожары. Несмотря на масштабные разрушения, информация о пострадавших отсутствует.

Израиль в свою очередь не остался без ответа и нанес более 100 ударов по территории Ливана, что ещё больше усугубило обстановку. Эти взаимные атаки могут стать катализатором для дальнейшей эскалации и перерасти в полномасштабный военный конфликт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию. В частности, он обратился к властям Франции с просьбой оказать давление на «Хизбаллу», обвиняя её в провокациях. Нетаньяху также рассматривает возможность заручиться поддержкой других стран Евросоюза для ослабления напряженности в регионе и предотвращения начала войны.

Международные дипломаты опасаются, что продолжение военных действий между Израилем и «Хизбаллой» приведет к еще большему числу жертв и разрушений, угрожая стабильности не только Ливана и Израиля, но и всего Ближнего Востока.

Эскалация конфликта между Израилем и «Хизбаллой» грозит непредсказуемыми последствиями для всего региона. Ситуация на Ближнем Востоке всегда была крайне нестабильной, и новый военный конфликт может усугубить уже существующие политические и экономические кризисы. В случае полномасштабной войны могут быть затронуты и другие страны, вовлеченные в сложные геополитические игры, что значительно увеличит масштабы конфликта.