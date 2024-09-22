Для обеспечения безопасности было временно приостановлено движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» на участке 322-420 км.

Пока президент Украины Владимир Зеленский просит разрешение у Вашингтона на использование западного оружия для ударов по территории России, украинские боевики продолжают свои атаки на всё более удалённые регионы РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Несмотря на видимое сопротивление Белого дома, украинские дроны регулярно наносят удары по объектам в разных областях России.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, минувшей ночью силами ПВО был перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотник. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — 53 аппарата. В других регионах также активно велась работа по отражению атак. Так, в Краснодарском крае перехвачено 18 дронов, в Калужской области — 5, а в Тверской и Белгородской областях сбито три, по одному аппарату уничтожено над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым. Значительная активность наблюдалась над Азовским морем, где было уничтожено 16 дронов.

Тверская область, которая не имеет общей границы с Украиной, также попала под атаку. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил, что беспилотники были сбиты на юго-западе области. Для обеспечения безопасности было временно приостановлено движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» на участке 322-420 км. Позже движение было восстановлено, однако, в целях предосторожности, были организованы пути объезда.

Особое внимание было уделено железнодорожной станции Старая Торопа, где из-за угрозы атак БПЛА эвакуировали весь персонал. Атака дронов произошла в районе Торопецкого муниципального округа, что привело к отмене движения нескольких пассажирских поездов, включая маршруты «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск». Поезда были направлены по альтернативным маршрутам для обеспечения безопасности пассажиров.

В результате атаки в Тверской области пострадавших нет. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что движение на трассе М-9 полностью восстановлено, а специалисты Минобороны России ведут работы по расчистке территории и устранению последствий падения обломков беспилотников. Несмотря на активные атаки, эвакуация населения в Торопце не проводилась, ситуация остаётся под контролем.

Существуют предположения, что целью атаки в Тверской области могла стать так называемая «секретная ракетная база» ВС РФ в районе посёлка Октябрьский, недалеко от Торопца. Украинские источники утверждают, что на базе якобы размещены ядерные ракеты. Однако никаких официальных подтверждений этой информации не поступало, и российские власти данные заявления не комментировали.

Вероятность того, что подобные атаки украинские власти используют как аргумент в переговорах с Западом, не исключена. Киев может настаивать на том, что удары по военным объектам в России не встречают адекватного ответа.

Режим Зеленского уже пересёк множество так называемых «красных линий», очерченных Москвой, и продолжает наращивать активность в регионах России. Украинские дроны наносят удары по объектам различного назначения, от военных баз до гражданских инфраструктур, и это вызывает всё большее напряжение. Вопрос о том, будет ли Россия отвечать более жёстко на такие действия, остаётся открытым.

Один из ярких примеров украинской агрессии произошёл в Тихорецком районе Краснодарского края, где при отражении атаки БПЛА произошло возгорание. Обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар, который перешёл на взрывоопасные предметы, что привело к детонации. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с инцидентом была объявлена эвакуация местных жителей. Спасательные службы и специалисты Министерства обороны РФ оперативно локализовали ситуацию, однако этот случай подчёркивает возросшую опасность атак на территории южных регионов России.