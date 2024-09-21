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Иран представил ракету «Джихад» и беспилотник Shahed-136B на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Новый БПЛА иранского производства является модернизированной версией дрона Shahed-136, обладающей расширенным функционалом и большей дальностью. Она достигает четырех тысяч километров.

Иран продолжает укреплять свои оборонительные возможности, несмотря на возрастание напряженности на Ближнем Востоке. Недавно на военном параде в Тегеране Иран представил новейшие образцы военной техники, включая сверхтяжелую баллистическую ракету «Джихад» и модернизированный беспилотник Shahed-136B, который стал ответом на американские аналоги MQ-9 Reaper и RQ-4 Globe Hawk. Оба вооружения продемонстрировали способность Ирана развивать собственные высокотехнологичные системы, способные эффективно реагировать на современные вызовы.

Новый беспилотник Shahed-136B, представленный на параде, является модернизированной версией уже известного иранского дрона Shahed-136. Основное отличие Shahed-136B заключается в расширенной дальности полета, которая теперь составляет впечатляющие 4000 километров. В отличие от американских аналогов, Shahed-136B рассчитан на выполнение миссий в один конец, что позволяет классифицировать его как беспилотник-камикадзе. 

Иран также продемонстрировал стратегическую баллистическую ракету «Джихад», созданную аэрокосмическим подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эта ракета, обладая радиусом действия до 1000 километров, оснащена «чрезвычайно тяжелой» боевой частью и работает на твердом топливе.


#иран #ближний восток #ксир #оборонные технологии #беспилотник-камикадзе #военная мощь #военный парад #масуд пезешкиан #shahed-136b #баллистическая ракета джихад
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