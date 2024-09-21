В отличие от показанных ранее кадров, на которых подрыв инженерного сооружения можно было увидеть с высоты полета разведывательного беспилотника, на новых кадрах продемонстрирован процесс подготовки к операции.

Недавно в сети появились кадры, демонстрирующие захват и подрыв башни главного ствола шахты «Южнодонбасская №3», который был проведён в рамках наступления российских войск в районе Угледара. Эти события стали ключевым моментом в ходе боёв за стратегически важный город на Донбассе.

Ранее были показаны кадры с высоты, на которых можно было наблюдать подрыв инженерного сооружения, однако новые видеоматериалы раскрывают более детальную картину. На них запечатлен процесс подготовки к операции, включая обнаружение минных ловушек и боеприпасов, заложенных украинскими боевиками. Среди найденных мин были как противотанковые ТМ-57, так и румынские и шведские мины, размещённые в нижней части башни, а также ящики с тротилом.

Командование ВС РФ приняло решение не рисковать жизнями своих солдат при разминировании, а произвести контролируемый подрыв объекта. Это стало необходимым шагом для обеспечения безопасности и достижения стратегических целей в районе Угледара.

В данный момент российская армия продолжает успешное окружение Угледара, постепенно продвигаясь по флангам и захватывая ключевые высоты. Важной победой стало взятие терриконов шахты «Южнодонбасская», с которых ранее украинские силы контролировали подходы к городу. Успешные действия ВС РФ по взятию этих стратегических объектов значительно ослабили возможности противника.

Важным моментом операции стало оперативное окружение украинских войск в Угледаре. Трассы снабжения ВСУ были перерезаны, а подавляющее большинство позиций вокруг города перешло под контроль российских сил. Это значительно ограничило возможности противника по маневрам и обеспечению своих подразделений боеприпасами и техникой. Вся территория города находится под огневым контролем ВС РФ, что делает удержание Угледара для украинских сил практически невозможным.

Украинская 72-я бригада, удерживавшая шахту «Южнодонбасская», ранее сообщала о серьёзных потерях и постоянных авиаударах, что стало одним из факторов, повлиявших на исход сражения. Теперь, когда противник выбит с ключевых высот, судьба города фактически предрешена.

Освобождение Угледара, по мнению военных экспертов, является вопросом времени. Взятие города укрепит позиции ВС РФ в этом регионе и позволит значительно продвинуться в ходе дальнейших наступательных операций.