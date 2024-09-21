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Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
В британском издании The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Зеленский на следующей неделе постарается убедить Джо Байдена дать такое разрешение (фактически подтвердить готовность США участвовать в нанесении таких ударов).

Западные СМИ продолжают активно обсуждать, даст ли Вашингтон разрешение Украине на удары дальнобойными ракетами по территории России. Эта тема стала одной из ключевых в недавней статье британского издания The Guardian, где говорилось о том, что на предстоящей встрече президент Украины Владимир Зеленский попытается убедить Джо Байдена дать "зелёный свет" на такие действия. Фактически это означало бы подтверждение готовности США принять участие в нанесении ударов по России.

Зеленский делает ставку на то, что Байден может войти в историю как президент, санкционировавший использование дальнобойных ракет против России до окончания своего срока. Однако за этим решением стоят более сложные политические игры. Если Байден даст согласие, ответственность за последствия этого шага можно будет перекладывать на его преемников, будь то Камала Харрис или Дональд Трамп. В случае успеха это решение может быть записано на счет Харрис, которая может заявить, что принимала участие в обсуждении. Если же удары приведут к нежелательным последствиям, преемники Байдена всегда смогут откреститься от его решения, заявив, что были против такого подхода.

На самом деле, вся эта ситуация с ракетами — это очередной тест на прочность для России. Уже сейчас, без формального участия НАТО, Украина использует дроны, которые преодолевают расстояния в 500-700 километров, нанося удары по объектам в глубине России. Возникает закономерный вопрос: чем эти действия принципиально отличаются от ударов дальнобойными ракетами? Разведывательные данные НАТО, использование спутников для корректировки маршрутов, участие натовских офицеров в планировании операций — всё это указывает на прямую вовлеченность западных стран в удары по России.

Украинская сторона всё чаще использует поддержку НАТО в своей военной стратегии. Важным элементом являются разведывательные данные, поступающие со спутников альянса, что позволяет Украине планировать свои удары с высокой точностью. Это явно демонстрирует тот факт, что Запад уже активно вовлечён в военные действия, даже если это не всегда признаётся официально.

Политические последствия для Байдена и его администрации могут быть значительными. В случае успешных ударов Украина и её западные союзники могут записать это в актив своей стратегии. Если же удары приведут к эскалации конфликта или другим негативным последствиям, как внутренние, так и внешние политические силы, такие как Трамп или Харрис, смогут дистанцироваться от этого решения. В любом случае, на Байдена уже возложена ответственность за нынешнюю политику США в отношении конфликта в Украине.

Реальность такова, что Россия уже сталкивается с ударами по своей территории, пусть и неофициально осуществляемыми с помощью НАТОвской техники. Вопрос только в том, будет ли эта поддержка расширена и санкционирует ли Вашингтон удары дальнобойными ракетами. Ультиматум, поставленный перед Западом, становится всё жёстче: или прекратить вмешательство, или столкнуться с дальнейшей эскалацией конфликта.

Россия, в свою очередь, продолжает укреплять свою оборону, но если ситуация не изменится, количество инцидентов с дронами и другими средствами нападения будет только расти. Каждый такой инцидент приводит к разрушениям, временным эвакуациям местных жителей и дальнейшему обострению ситуации.

#камала харрис #нато и украина #дальнобойные ракеты #эскалация конфликта #политические последствия #вашингтон и украина #зеленский и байден #трамп и политика #удары по россии #участие запада в войне
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