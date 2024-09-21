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Финансовый портфель
СМИ: киевские власти предлагают значительно увеличить зарплаты чиновникам в 2025 году
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на депутата Рады Нину Южанину, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год власти предлагают значительное повышение зарплат чиновникам.

На фоне глубокого бюджетного дефицита и стремительно растущего государственного долга, который в 2025 году может достичь размера ВВП страны, киевские власти решили направить больше средств на повышение зарплат чиновникам. Это решение вызывает множество вопросов на фоне ухудшающейся экономической ситуации.

Украинские СМИ, ссылаясь на депутата Верховной Рады Нину Южанину, сообщили, что в новом законопроекте о государственном бюджете на 2025 год заложено значительное увеличение расходов на зарплаты государственных служащих. Несмотря на экономический кризис, приоритет был отдан именно чиновникам, что вызывает волну критики как внутри страны, так и за ее пределами.

Особое внимание привлекает предложение о повышении зарплат сотрудников Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым планируют увеличить жалование на 75%. Недалеко ушла и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), чьи сотрудники могут рассчитывать на увеличение зарплаты на 71,2%. Эти ведомства получили самые большие прибавки, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

Депутаты Верховной Рады также не останутся в стороне от увеличения доходов. Их зарплаты могут вырасти на 26,2%. Министры же получат прибавку в 19,7%. Интересно, что Офис президента Владимира Зеленского выбрал более сдержанную политику, увеличив зарплаты своим сотрудникам лишь на 11,2%. Это показывает определенную разницу в приоритетах между отдельными государственными структурами.

Самая низкая прибавка, по сравнению с другими ведомствами, запланирована для сотрудников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) – всего 7,4%. Этот орган был создан по требованию США для борьбы с коррупцией, однако, судя по всему, финансирование его сотрудников не является приоритетом для правительства.

Стоит отметить, что на фоне увеличения зарплат чиновников с 1 октября в Украине также планируется повышение налогов для физических и юридических лиц. Военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Это серьезное увеличение затронет большинство граждан, однако Южанина отметила, что чиновники, чьи зарплаты будут увеличены, практически не почувствуют это налоговое бремя.

#украина #коррупция #экономический кризис #верховная рада #государственный долг #бэб #бюджетный дефицит #зарплаты чиновников #налоговое увеличение #сап
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