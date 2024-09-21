Платформа оснащена летной палубой, предназначенной для выполнения авиацией боевых и логистических миссий. Ей отводится большая роль на случай конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экспедиционная морская база USS Robert E. Simanek (ESB 7), водоизмещением более 60 тысяч тонн, официально передана Военно-морским силам США. Эта уникальная платформа станет ключевым элементом в обеспечении операций американских войск, выполняя роль перегрузочного дока для переброски ресурсов в боевых условиях.

Морская база оснащена современной летной палубой, которая предназначена для выполнения боевых и логистических задач с помощью авиации. В условиях возможного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Simanek будет играть важную роль в обеспечении американских сил, которые могут быть рассредоточены по множеству островов. Этот корабль станет важнейшим узлом для координации подкреплений, снабжения и командования, что значительно повысит оперативные возможности США в регионе.

Основным транспортным средством для переброски войск и материалов на этой платформе станут конвертопланы V-22 Osprey. Благодаря своей большой дальности полета, эти машины позволят быстро и эффективно перемещать силы с более безопасных зон, что критично в условиях высокоинтенсивного конфликта. Наземные базы могут оказаться под угрозой атак ракет или беспилотников, что делает мобильность и гибкость платформы Simanek еще более важной для поддержания боевой готовности.

Дополнительно, благодаря возможностям размещения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), USS Robert E. Simanek будет активно использоваться для проведения разведывательных операций. Платформа сможет передавать данные о целях для других ударных средств, что усилит эффективность военных операций и обеспечит американским войскам важное тактическое преимущество.

ВМС США активно развивают флот экспедиционных морских баз. С 2017 по 2024 годы было введено в строй четыре базы класса Lewis B. Puller, и USS Robert E. Simanek станет пятой в этом ряду. Перед тем как официально присоединиться к флоту, Simanek предстоит достичь полной оперативной готовности. Следующим, шестым судном данного класса станет USS Hector A. Cafferata Jr. (ESB 8), строительство которого уже идет полным ходом.