Индия планирует экспортировать модернизированные Т-72 в Африку, на Ближний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Индия готовится к масштабной модернизации своего устаревающего парка танков Т-72, с целью последующего экспорта в Африку, на Ближний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион. По информации местных СМИ, высокопоставленный чиновник из Министерства обороны сообщил о планах усовершенствования этих танков, которые служат основой индийской армии с 1970-х годов.

Несмотря на свой возраст, танки Т-72 по-прежнему высоко ценятся за свою надежность и продолжают оставаться востребованными на международном рынке. В настоящее время Индия располагает примерно 2500 единицами Т-72, и с переходом на более новые модели, власти страны видят возможность получить доход от их продажи.

Индийские и российские инженеры будут сотрудничать в процессе модернизации, сосредоточив усилия на улучшении огневой мощи, защиты и мобильности танков. Эти улучшения должны соответствовать современным требованиям боевых действий, что позволит Т-72 сохранить свою актуальность на поле боя.

Работы по модернизации будут проводиться на заводе по выпуску тяжелой техники в Авади, где ранее изготавливались танки Т-72/90 для вооруженных сил Индии. Этот завод обладает необходимыми мощностями и опытом для проведения качественных модернизаций.

Танки Т-72, оснащенные 125-мм пушкой, зенитной установкой и пулеметом, верой и правдой служили индийской армии на протяжении десятилетий. С продолжением модернизации эти танки готовы отправиться в новое «путешествие».

Для России ключевым моментом в этой задумке является контроль за тем, чтобы модернизированные Т-72 не попали на территорию Украины и не оказались в распоряжении украинских вооруженных сил. В то же время пополнение новых подразделений российской армии модернизированными Т-72 было бы весьма актуально.