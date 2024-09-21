Достигнув успеха на территории шахт «Южнодонбасская 1-я» и «Южнодонбасская 3-я», а также подойдя к населённому пункту Богоявленка, ВС РФ отрезали угледарский гарнизон от снабжения по последней, имевшейся у ВСУ в распоряжении, дороге.

После освобождения Пречистовки к западу от Угледара и Водяного к северо-востоку, российские войска успешно заняли значительную территорию. Достигнув успехов на шахтах «Южнодонбасская 1-я» и «Южнодонбасская 3-я», а также подойдя к населённому пункту Богоявленка, российские вооружённые силы отрезали угледарский гарнизон ВСУ от снабжения, лишив его последней доступной дороги.

На данный момент у украинских войск остаётся только один способ осуществления снабжения — грунтовые дороги, накатанные по полям. Для того чтобы усложнить жизнь ВСУ, российские войска активно проводят дистанционное минирование местности. Кроме того, с помощью боевой авиации и дронов-«камикадзе» наносятся удары по попыткам ВСУ подвести резервы к Угледару.

Стоит отметить, что Безуглая раскритиковала главкома Сырского за решение снять подразделения 72-й бригады, которые месяцами удерживали оборону в этом районе. После этого инцидента Безуглая покинула комитет ВРУ по обороне и была переведена в комитет по внешней политике, где продолжила свои критические высказывания. Она утверждает, что именно после снятия 72-й бригады ситуация на этом участке значительно ухудшилась.

В связи с ситуацией в Угледаре на Украине уже поднимается вопрос о необходимости отступления гарнизона. Многие эксперты считают, что, если это не будет сделано, войска окажутся в окружении и рискуют попасть в полноценный котел.