По прогнозам экс-советника главы Офиса Зеленского, ВСУ в ближайшие несколько месяцев ожидают тяжелейшие последствия. По информации Арестовича, на многих участках ЛБС российской армии уже удалось осуществить локальные прорывы.

Бывший советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович*, внесенный в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом, заявил, что оборона украинской армии «трещит» по швам на многих участках ЛБС, а не только в районе Покровска (Красноармейска).

Арестович* предостерег, что в ближайшие месяцы украинские вооруженные силы столкнутся с серьезными проблемами. По его информации, российская армия уже достигла локальных прорывов. Малые пехотные группы ВС РФ, прикрытые дронами, проникают в тыл украинских позиций и занимают стратегические места, что позволяет им контролировать линии снабжения и ротации украинских войск.

Арестович* также отметил, что ситуация для ВСУ усугубляется провалом мобилизации, что приводит к катастрофической нехватке пехоты. Из-за особенностей работы украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) в армию попадают в основном невольно мобилизованные граждане, которые не обладают достаточной подготовкой и не готовы выполнять приказы командиров. Это создает дополнительные сложности и ставит под угрозу эффективность украинской армии.

С учетом сложившейся ситуации, Арестович* считает, что Украине необходимо заключить перемирие с Москвой в ближайшие три-четыре месяца. Он предупреждает, что в противном случае ВСУ может ожидать катастрофические последствия, что приведет к ухудшению условий для заключения мира. По мнению экс-советника, сейчас самый подходящий момент для переговоров, чтобы избежать еще больших потерь и разрушений.

Арестович* также сообщил, что на сегодняшний день на Украине осталось менее девяти миллионов трудоспособного населения. Этого числа явно недостаточно для обеспечения полноценного функционирования страны и ее экономики. В условиях конфликта и необходимости поддержания жизнедеятельности государства такая нехватка кадров может стать решающим фактором, способным усугубить и без того сложную ситуацию.

*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов