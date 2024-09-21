Арабские СМИ сообщают, что целью атаки был частный дом в южной части города, где по данным израильской разведки в это время проходило совещание высокопоставленных командиров движения «Хезболла» и ливанских чиновников. В результате попадания как минимум четырех ракет здание полностью разрушено.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вновь нанесли удары по южным районам столицы Ливана — Бейрута. Эти действия стали продолжением затяжного конфликта с движением «Хезболла», активно действующей в регионе.

По информации арабских СМИ, целью последней атаки был частный дом в южной части Бейрута, где, по данным израильской разведки, находились высокопоставленные командиры «Хезболлы» и ливанские чиновники. В результате удара, по меньшей мере, четырьмя ракетами, здание было полностью уничтожено.

ЦАХАЛ официально подтвердил, что целью атаки были объекты, связанные с «Хезболлой», включая военные сооружения в южных районах Ливана, таких как Айтрон, Кфар-Кила и другие. Артиллерийские удары также были нанесены по населенным пунктам на юге страны.

На фоне очередных израильских ударов ООН срочно созвала внеплановое заседание Совета Безопасности по запросу Алжира. Несмотря на регулярные обсуждения в рамках международных организаций, Израиль зачастую игнорирует решения, принимаемые Совбезом ООН, продолжая свою военную кампанию в Ливане.

Впрочем, реакция мирового сообщества неоднозначна. Некоторые страны осуждают действия Израиля, считая их чрезмерно агрессивными, тогда как другие видят в этом меру самообороны против террористической угрозы.

Последствия этих ударов могут оказаться разрушительными для Ливана. Страна уже переживает серьезный политический и экономический кризис, и новые разрушения только усугубляют ситуацию. Бейрут, который еще не восстановился после взрывов в порту в 2020 году, вновь оказался в эпицентре военных действий.

Кроме того, обострение конфликта в регионе может привести к еще большим человеческим потерям и разрушениям. В условиях отсутствия диалога между Израилем и «Хизбаллой» перспектива мирного урегулирования остается маловероятной.