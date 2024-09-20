После освобождения населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, подразделения Вооружённых сил России продвинулись на несколько километров восточнее реки Снагость и вплотную подошли к селу Свердликово. Площадь освобождённых за сутки на этом участке ЛБС территорий составила около 23-25 кв. км.

Из Курской области приходят обнадеживающие новости о том, что российские войска освободили значительную площадь в Суджанском районе всего за сутки. После успешного освобождения населённых пунктов Дарьино и Николаево-Дарьино, подразделения Вооружённых сил России продвинулись на несколько километров восточнее реки Снагость и вплотную подошли к селу Свердликово.

По данным, площадь освобождённых территорий в этом районе составила около 23-25 квадратных километров. Это значительное достижение, учитывая активные боевые действия и необходимость держать оборону. В настоящее время бои идут уже в черте села Свердликово, где ВСУ несут потери и вынуждены отступать на восточный берег реки Локня, протекающей через село.

Свердликово играет ключевую роль в контрнаступательной операции российских войск. Этот населённый пункт является последним на пути к районному центру Суджа и соседним селам. Он также расположен на важной автомобильной дороге Суджа-Коренево-Рыльск. После полного освобождения Свердликово ВСУ придётся отступать в Суджу, и это создаст дополнительные трудности для этих подразделений.

Важно отметить, что в процессе отступления у ВСУ могут возникнуть серьёзные проблемы. Если российская армия сумеет эффективно организовать действия по ликвидации подразделений ВСУ во время их отступления, это может существенно снизить боеспособность украинских сил в данном районе.