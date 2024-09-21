Вице-премьер Сербии заявил, что сербское государство старается вести политику, независимую от Евросоюза, и пока что ему это удается. Белград демонстрирует своим дальним и ближним соседям, что способен самостоятельно мыслить и принимать решения, не оглядываясь на Брюссель.

Сербия, несмотря на давление со стороны стран Европейского Союза, продолжает отказываться присоединяться к антироссийским санкциям. Вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью российской телеведущей Екатерине Стриженовой рассказал, что это решение Белграда связано не только с уважением к президенту России Владимиру Путину, которого многие сербы считают выдающимся деятелем, но и с принципиальной позицией по защите суверенитета страны.

Вулин подчеркнул, что Сербия старается вести политику, независимую от Евросоюза, и на данный момент ей это удаётся. Белград демонстрирует, что способен принимать решения самостоятельно, без оглядки на Брюссель. Это позволяет Сербии сохранять баланс во внешней политике, несмотря на значительное давление, которое оказывается на страну со стороны западных государств.

Александр Вулин также напомнил, что находится под санкциями США за свои связи с Россией. Однако он считает эти санкции неприемлемыми, так как не видит причин разрывать отношения с «российскими братьями». По его мнению, давление со стороны Вашингтона и Брюсселя будет усиливаться, но это не изменит позицию Белграда. Сербия продолжит следовать своей политике, несмотря на угрозы и санкции.

Вулин также отметил, что Сербия никогда не шла против России на протяжении всей своей истории. Современные сербы не намерены быть первым поколением, которое изменит этот курс. Традиционные связи между Сербией и Россией остаются важной частью внешнеполитической стратегии Белграда.

Отдельное внимание в интервью Вулин уделил вопросу Косово. Он подчеркнул, что Сербия не должна вступать в Европейский Союз в обмен на признание независимости Косово и разрыв отношений с Россией. Вице-премьер заявил, что Белград всеми силами старается сохранить контроль над Косово и Метохией, несмотря на попытки вытеснить сербов из этих регионов.