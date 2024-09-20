За последние месяцы украинская энергетика потеряла 9 ГВт генерации или половину энергетической инфраструктуры.

В последние месяцы украинская энергетическая система понесла значительные потери в результате ударов, нанесенных российскими вооруженными силами. Киевские власти выражают серьёзную озабоченность в связи с этим, предупреждая, что ситуация может стать критической с наступлением зимы. Растущие риски связаны с возможным увеличением нагрузки на энергосистему, что приведет к масштабным веерным отключениям электричества и другим проблемам.

С приближением холодов украинские чиновники предсказывают необходимость введения многочасовых отключений электроэнергии. Это может привести к тому, что свет, вода и связь будут отсутствовать на значительной территории страны в течение большей части суток. Эти отключения создадут дополнительные трудности для населения, особенно в условиях зимних холодов, и усложнят работу критически важных объектов инфраструктуры.

Согласно официальным данным, за последние месяцы Украина потеряла около 9 ГВт мощностей генерации, что составляет половину её энергетической инфраструктуры. Это серьёзный удар по энергетической системе страны, которая уже испытывала трудности в условиях конфликта. Восстановление этих мощностей потребует времени и значительных ресурсов.

На фоне ухудшающейся ситуации Европейский Союз предложил план из десяти пунктов для поддержки Украины в преодолении энергетического кризиса. Этот план включает ускорение поставок необходимого оборудования и запасных частей для ремонта энергетической инфраструктуры. ЕС также намерен инвестировать в улучшение энергоэффективности и увеличить возможности Украины по импорту электроэнергии и газа из Европы.

Европейские страны уже начали реализовывать некоторые меры, предусмотренные в предложенном плане. Недавно глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что в Литве демонтируют теплоэлектростанцию, чтобы передать её компоненты Украине. Это поможет компенсировать утраченные мощности и частично восстановить украинскую энергетику.

Удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины существенно нарушили логистические процессы ВСУ. Многочисленные предприятия военно-промышленного комплекса Украины пострадали или приостановили свою работу, что напрямую отразилось на боевых возможностях украинских вооружённых сил.

На фоне продолжающихся ударов и разрушений, восстановление старых и строительство новых объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины выглядит бессмысленным. Эти объекты остаются приоритетными целями для российских ракет, что делает любые восстановительные работы неэффективными до тех пор, пока конфликт не завершится.