В июле 2024 года Samsung представила обновлённую прошивку One UI 6.1.1, которая дебютировала вместе с флагманскими моделями Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Это обновление привнесло множество улучшений и нововведений, и теперь Samsung начала распространять его на более старые устройства.
С момента начала распространения обновления 5 сентября 2024 года, One UI 6.1.1 уже установлена на 12 моделей мобильных устройств Samsung. Вот полный список тех, кто уже успел получить новинку:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
В ближайшем будущем обновление будет доступно и для других моделей Samsung, включая:
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Fold3
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy Z Flip3
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8 Ultra