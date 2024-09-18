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В первом квартале 2025 года в России официально появится бизнес-седан Empow
Новинка будет конкурировать с представленными в России Changan Uni-V, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max, а также Kia K4 и Hyundai Elantra, которые поставляются по параллельному импорту.


Российский офис GAC подтвердил информацию о выходе нового бизнес-седана GAC Empow на российский рынок. Официальная премьера модели ожидается в первом квартале 2025 года. Этот седан станет серьезным конкурентом для таких популярных моделей, как Changan Uni-V, Chery Arrizo 8, Dongfeng Shine Max, а также для Kia K4 и Hyundai Elantra, поставляемых в Россию через параллельный импорт.

Его размеры составляют 4700 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1432 мм в высоту, а колёсная база равна 2736 мм.

В базовой комплектации GAC Empow оснащён 1,5-литровым двигателем, развивающим мощность 177 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для тех, кто ищет более мощные варианты, предлагается версия с 265-сильным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также в линейке присутствует гибридная версия с системой мощностью 238 л.с. Информации о том, какие именно версии будут доступны в России, пока нет.

#российский рынок #премьера #технические характеристики #hyundai elantra #бизнес-седан #changan uni-v #chery arrizo 8 #dongfeng shine max #gac empow #kia k4
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