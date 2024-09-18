У официального дилера в Москве автомобиль предлагается по цене 92 590 000 рублей. В прошлом году аналогичная модель предлагалась за 103 млн рублей.

В Россию прибыл новый Rolls-Royce Phantom Long Extended 2024 года, который теперь доступен у официального дилера в Москве. Этот автомобиль — воплощение роскоши и современных технологий, и стоит он внушительные 92 590 000 рублей.

Rolls-Royce Phantom Long Extended 2024 оснащён мощным 6,8-литровым бензиновым двигателем, который развивает 571 л.с. Этот двигатель обеспечивает не только великолепную динамику, но и плавное и тихое передвижение, что является характерной чертой бренда Rolls-Royce.

Салон Rolls-Royce Phantom Long Extended 2024 оформлен с использованием только самых качественных материалов. Натуральная кожа и дерево создают атмосферу высшего класса и изысканности. В автомобиле предусмотрены все современные технологии для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Автомобиль оснащён многозонным климат-контролем, проекционным дисплеем, навигационной системой, поддержкой Bluetooth и USB.

Rolls-Royce Phantom Long Extended 2024 предлагает лазерные фары с адаптивным освещением, что обеспечивает отличную видимость в любых условиях. Автомобиль также оснащён 22-дюймовыми дисками и пневмоподвеской.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичная модель Phantom Long Extended продавалась по цене 103 миллиона рублей.