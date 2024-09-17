В конце прошлого года была утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035 года, в соответствии с которой отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready должно поступить в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что уже в 2025 году начнутся научные исследования стандарта мобильной связи шестого поколения (6G). Эта новость была озвучена на Международном технологическом конгрессе, который прошел с 17 по 19 сентября в Подмосковье, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Максут Шадаев подчеркнул, что подготовка к разработке 6G – это важный этап в технологическом развитии страны. Исследования будут проводиться в рамках национального проекта «Экономика данных», что позволит России не только держаться на уровне с мировыми лидерами, но и активно сотрудничать с дружественными странами в области технологий связи. Это будет важный шаг для укрепления позиций России на международной арене в сфере высоких технологий.

Для успешного внедрения 6G в России уже разработана стратегия развития отрасли связи, утверждённая в конце 2023 года. Согласно этой стратегии, к 2030 году отечественное оборудование стандарта 5G должно пройти опытную эксплуатацию, а к 2035 году планируется запуск оборудования, готового для работы с 6G. Это амбициозные, но вполне реальные планы, учитывая высокий темп технологических изменений и поддержку государства.