Теперь пользователи могут, например, просматривать элементы управления и заметки докладчика у себя на ноутбуке, пока презентация отображается на проекторе или большом дисплее перед публикой.

Компания Google продолжает радовать пользователей обновлениями своих сервисов, и на этот раз очередь дошла до Google Slides (Google Презентации). Одно из самых долгожданных нововведений – это поддержка использования нескольких дисплеев одновременно, что открывает новые возможности для более удобной работы с презентациями.

Теперь пользователи Google Slides могут использовать несколько экранов при работе с презентациями. Это означает, что во время показа слайдов можно разделить рабочее пространство: на одном экране отображать саму презентацию, а на другом – элементы управления и заметки докладчика. Например, можно просматривать заметки на ноутбуке, пока аудитория видит презентацию на большом экране или проекторе.

В веб-версии Google Slides появилась новая опция в выпадающем меню «Показ слайдов» – это кнопка «Параметры отображения презентации». Она позволяет выбрать, как и на каких дисплеях будет выводиться информация. Доступно несколько вариантов настроек, что позволяет максимально гибко управлять процессом презентации.

Новая функция поддерживается как для встроенных дисплеев, так и для внешних мониторов. Внедрение этого обновления уже началось, и в течение ближайших недель все пользователи Google Slides смогут воспользоваться новой функцией.

С появлением поддержки нескольких дисплеев в Google Slides работа с презентациями станет ещё удобнее.